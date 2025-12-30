山陽新幹線が博多駅に乗り入れ、3月10日で50年を迎えた。新大阪と直通になり、めんたいこの知名度は全国区に。ビルがまばらだった駅前は、この半世紀で様変わりした。

同じ日、博多駅の商業施設「博多デイトス」が開業した。「夢がとどく」「流れが変わる」。当時の新聞広告には、こんなフレーズが踊った。テーマソング「恋のデイトス」の作詞を阿久悠さんに頼んだことからも、当時の関係者の熱意と期待がうかがい知れる。

いつの時代も博多駅は街の中心的存在で、華やかさがある。今年6月にはデイトス50周年のリニューアル事業が完了。土産店を集積させ、通路を増やすなどして利便性と回遊性を高めた。JR博多シティの担当者は「時代とともに魅力を向上していきたい」と先達の遺志を継ぐ。

年の瀬の博多駅は恒例のイルミネーションでいっそう華やぐ。約64万個の発光ダイオード（LED）が彩る一帯は、まさに「光の街」。足早に行き交う人々も思わず立ち止まる。博多駅は変わらず胸躍る場所なのだ。

来年4月に開業から30年を迎えるキャナルシティ博多周辺も景観が変わった。一方で、寺社が立ち並ぶ旧市街には歴史の趣が漂い、変わらぬ良さがあることも確かだ。博多は中世に栄え、その延長線上に現在の街がある。福岡市中心部で続く再開発。天神とは違う魅力を持つ博多になることを期待し、2026年も街の歩みと変化を書き留めたい。

（野村大輔）＝おわり