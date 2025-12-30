今年も「あの人が」と時代を振り返ってしまう九州ゆかりの方々が亡くなった。日本の植民地支配と侵略に言及した談話で歴史に名を残した首相、地方分権の旗振り役としても存在感を示した知事、「鉄冷え」からの再生を目指し環境政策にも力を入れた政令市長、約200年ぶりの火山噴火に向き合った学者、地元市長、差別と闘い、偏見をなくす歩みを進めた人たち、白磁を極めた人間国宝、高校柔道「金鷲旗」を全国屈指の大会にした指導者、産業用ロボットメーカーを率いた経営者…。功績を振り返り、追悼する。（敬称略、芸名などの場合は本名略、かっこ内の数字は享年）

▶墓碑銘2025

【政治】

「トンちゃん」の愛称で親しまれた村山富市（101）は社会党委員長だった1994年、自民党、新党さきがけとの「自社さ」連立政権で首相に担がれた。戦後処理問題の解決に積極的に取り組み、95年8月15日には日本の植民地支配と侵略をアジア諸国に公式に謝罪する「村山談話」を発表した。同じ年、死者が6千人を超えた阪神大震災、オウム真理教による地下鉄サリン事件に直面した。

麻生渡（85）は95年から2011年まで福岡県知事。05年からは全国知事会長も6年務め、地方への権限移譲や税財源の見直しなど地方分権改革を政府に迫った。自動車や半導体といった先端成長産業の育成、県産ブランドのイチゴあまおうやラーメン用小麦ラー麦の開発を後押しした。福岡空港の過密化対策として洋上の新空港構想を推進したが、果たせなかった。

末吉興一（91）は1987〜2007年、政令市の北九州市長に。基幹産業の鉄鋼業が冷え込み、人口100万人割れが迫る中、再生を目指して北九州空港や観光地「門司港レトロ地区」などの大型公共工事や都市開発を進めた。公害を克服した経験を踏まえ「北九州エコタウン」設置など環境産業の育成や環境政策にも力を入れた。

長崎県の雲仙・普賢岳噴火時に島原市長だった鐘ケ江管一（94）は1991年6月、43人が犠牲となった大火砕流を受け、「ヤマが沈静化するまで」とひげをそらず、広く「ひげの市長」として知られた。

【社会・学術】

国立療養所菊池恵楓園（熊本県合志市）の入所者自治会長の志村康（92）は、ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟の全国原告団協議会会長を務めた。らい予防法に基づく国の強制隔離政策で人権を侵害されたとして、自ら顔を出して元患者や家族の苦しみを訴えた。2001年、国の政策を違憲と認めた熊本地裁判決が確定、元患者を広く救済する法の整備につなげた。

ハンセン病回復者の家族が国に損害賠償を求めた訴訟で原告団長を務めた林力（101）は、九州の同和教育の先駆者として知られた。小学校教師だった1957年に福岡市同和教育研究会を結成、61年には福岡県同和教育研究協議会の初代会長に。被差別部落の子どもの長期欠席対策、学力や進路の保障を専門的に担う教員の配置などにまい進した。

九州大島原地震火山観測所（現地震火山観測研究センター）＝長崎県島原市＝の所長だった太田一也（90）は、90年からの雲仙・普賢岳災害で観測の中心的役割を果たした。ヘリコプターに連日搭乗し、上空から溶岩ドームが形成、崩落を繰り返すさまを撮影。「普賢岳のホームドクター」と称された。

長崎県出身の弁護士、寺井一弘（83）は当番弁護士制度の普及など刑事司法改革に力を注いだ。2006年の日本司法支援センター「法テラス」開設時より運営に携わり、08年、理事長に。誰もがアクセスしやすい司法の実現を目指した。

九州大名誉教授の北村泰一（94）は第1、3次南極観測越冬隊に参加。置き去りにせざるを得なかった樺太犬のタロ、ジロと1959年に奇跡的に再会した経験を「カラフト犬物語」に著した。後に大ヒット映画「南極物語」にもなった。

鹿児島県宇検村の大島安徳（98）は太平洋戦争中、沖縄から長崎へ向かっていた学童疎開船「対馬丸」が撃沈された際、流れ着いた生存者の救助や犠牲者の埋葬に携わり、語り部に。慰霊碑建立にも尽力した。

【経済】

利島康司（84）は安川電機（北九州市）で2004年から6年間、社長を務め、国内外で事業拡大を推進。世界有数の産業用ロボットメーカーとしての発展を主導した。10〜21年には北九州商工会議所の会頭も務め、地域活性化に尽力。街のにぎわい創出や産業観光の振興に注力した。

辛子めんたいこ製造販売のやまやコミュニケーションズ（福岡県篠栗町）の創業者、山本秀雄（79）は1974年に前身の「山本物産」を創業。外食事業や海外進出にも取り組み、一代で自社ブランドを築き上げた。

【文化・芸能】

井上萬二（96）は佐賀県有田町の陶芸家で白磁の重要無形文化財保持者（人間国宝）。有田焼産地におけるろくろ成形の第一人者で、白磁一筋に歩いた。1970年に独立して以降は「造形の美」を追求。個展や技術指導を通して海外でも広く認められた。

福岡県八女市の陶芸家、山本源太（83）は明治期に途絶えた星野焼を再興、68年に「源太窯」を開いた。詩集やエッセー集の出版など詩人としても活躍した。

大分県日田市の後藤稔夫（103）は、300年以上の歴史がある日田祇園祭の曳山（ひきやま）行事を担う日田祇園山鉾（やまぼこ）振興会の会長を、92年から2021年まで務め、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産の登録などに貢献した。

佐賀県唐津市出身の音楽プロデューサー、西尾芳彦（63）はシンガー・ソングライターの絢香とヒット曲「三日月」を共作するなどした。1997年には福岡市に音楽塾ヴォイスを設立。出身者には家入レオやYUI、Vaundyらがいる。

熊本市出身の写真家、西本喜美子（97）はユーモアあふれる「自撮り」作品で人気を集め、SNS（交流サイト）のインスタグラムでフォロワー数は約40万人。「自撮りおばあちゃん」と呼ばれた。

57年にデビューした俳優の吉行和子（90）は幅広い役柄をこなす個性派。東京出身だが、映画「佐賀のがばいばあちゃん」で主演を務め、ほかにも佐賀県内の炭鉱町を舞台とした映画「にあんちゃん」など九州が舞台の映画やドラマにも出演した。

熊本市出身の中嶋興（84）は60年代からアニメーション、写真、ビデオアートなどを制作し、初期作品が米ニューヨーク近代美術館（MoMA）に収蔵されるなど、国内外で活躍。代表作に「生物学的サイクル」などがある。

【スポーツ】

九州柔道協会名誉会長の藤田弘明（87）は「柔道は人間教育」と掲げ、全日本柔道連盟副会長などを歴任して日本柔道を支えた。福岡県警で1976年モントリオール五輪金メダルの園田勇や二宮和弘を育成。金鷲旗大会、全日本選抜体重別選手権を全国屈指の大会にした。

数多くの全国タイトルを獲得、日本代表を輩出した高校バレーボール界の名将が相次いで逝った。井上博明（67）は九州文化学園高（長崎県佐世保市）で女子の全国高校主要大会を計15度制覇した。2023年、西彼杵高（同県西海市）監督に。鎮西高（熊本市）を50年以上率いた畑野久雄（80）は今年全国総体と国民スポーツ大会を制し、高校3冠に挑む来月の全日本高校選手権を目前にしていた。

元プロ野球選手の水谷実雄（77）は1966年、広島に入団。ヘルメットの赤色にちなみ「赤ヘル旋風」と呼ばれた75年の球団初優勝に貢献した。広島、ダイエー（現ソフトバンク）、阪神などではコーチ。広島の前田智徳ら名選手を育てた。

江頭重利（92）は52年に久保田運動具店（大阪市）に入社、日本で初めて「湯もみ型付け」を施した野球グラブを開発。「久保田スラッガー」ブランドとしてソフトバンク内野手の本多雄一、松田宣浩らプロ野球選手、高校球児らに愛用され、2012年度の「現代の名工」にも選ばれた。