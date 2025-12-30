福岡が30日、FC東京からDF岡哲平（24）を期限付き移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年6月30日まで。契約により、期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できない。

岡は福岡の公式サイトで「アビスパ福岡に関わるすべてのみなさま、FC東京から期限付き移籍で加入しました、岡哲平です。自分を必要としてくれたアビスパ福岡に感謝しています。博多の漢として気持ちを見せて、チームの勝利のために全身全霊で戦いますので、応援よろしくお願いします。スタジアムでお会いできることを楽しみにしています！5・4・3・2・1・GO！！」と意気込みをしました。

また、FC東京の公式サイトで「このたび、アビスパ福岡に期限付き移籍することになりました。東京をもっと熱狂させるために、まずは自分が“もっとデカく・速く・強く”ならなければいけないと思い、この挑戦を選びました。どこにいても、岡哲平を熱狂させられるよう、エナジー全開で戦い続けます。また青赤のユニフォームに袖を通す時には、必ず大きくなって帰ってきます。5・4・3・2・1・GO！！」とコメントした。

FC東京の下部組織出身で、明治大を経て24年に加入。今季はリーグ序盤に定位置をつかみ、リーグ21試合に出場した。だが、終盤は徐々に出番が減り、来季は武者修行に出ることになった。

岡はセンターバックが主戦場だが、サイドバックもこなす。明るいキャラクターで、チームのムードメーカー的存在でもある。左右遜色なく蹴り分ける正確なフィードが武器で、セットプレーでは打点の高いヘディングでターゲット役となる。プロ3年目の来季は新天地の福岡で、さらなる躍進を目指す。