『シャドバWB』1億円の賞金を手にした初の世界王者が決定　使い道は「あまり決まっていません」

ついに『Shadowverse: Worlds Beyond』（シャドバWB）の初代王者が決まる。

（関連：【画像あり】熱戦となった『Shadowverse World Grand Prix 2025』決勝の様子）

2025年12月28日、パシフィコ横浜にて、優勝賞金1億円をかけた『Shadowverse World Grand Prix 2025（以下、シャドバWGP 2025）』のGrand Finalsが開催された。

世界中の予選を勝ち抜いた8名の戦いの結末、決勝レポートと優勝者へのインタビューをお届けする。

『Shadowverse World Grand Prix』とは

『Shadowverse World Grand Prix』は、優勝賞金1億円をかけて世界一の『Shadowverse: Worlds Beyond（以下、シャドバWB）』プレイヤーを決める国際大会。

世界中で開催された予選大会の勝者32名が集結し、初代世界王者の座を争った。

出場選手は、前作『Shadowverse』の大会で権利を獲得済みの7名に加え、Japan Championship、International Online Championship、Pro Leagueなど、各種大会の勝者たちである。

大会は3日間にわたって開催。12月28日のGrand Finalsでは、パシフィコ横浜にて、BO5形式のシングルエリミネーション3回戦で頂点を決める戦いが繰り広げられた。

決勝戦（DFM /yuuri選手、Mishadow51選手）

決勝戦は「Shadowverse Extra Championship 2025 愛知大会」を制したDetonatioN FocusMeのDFM / yuuri選手と「Shadowverse NetEase Championship 2025」の優勝者、Mishadow51選手。

「RAGE Shadowverse Pro League（シャドバプロリーグ）」に所属する選手が世界大会決勝の舞台に駒を進めるのは、「Shadowverse World Grand Prix 2018」のふぇぐ選手以来7年ぶりだ。

1試合目：秘術ウィッチ同士のミラーマッチを制したのは……？

1試合目は、秘術ウィッチ同士のミラーマッチ。

ちなみに、WGP2025に出場した多くの選手が「一番得意なマッチアップは秘術ウィッチミラー」だと答えるほど、誰もが自信を持っている。

秘術ウィッチミラーでは、土の印のスタック数が勝敗を分ける重要な要素となる。この試合も、まさにそれを象徴するような戦いだった。

開幕1～2ターン目がたったの30秒で終了。お互いにさすがの練度である。

本試合の勝敗を決定づけたのは、yuuri選手が後攻6ターン目で《魔法の薬剤師・ペネロピー》に超進化を切り、カード効果で《暴食のアナテマ・ララアンセム》を引き当てた瞬間。

だが、Mishadow51選手は、勝利を信じて粘り強く食らいつく。

《絶尽の顕現ライオ》を9ターン目に出せるように、《理光の証明》をスタックではなくリーダー回復に使用。しかし、yuuri選手が順調にスタックを積み重ねていたため、盤面の《暴食のアナテマ・ララアンセム》を処理できず。

後攻9ターン目、yuuri選手が《暴食のアナテマ・ララアンセム》に超進化を切って勝負を決めた。

2試合目：新要素・エクストラPPが活きたウィッチvsドラゴン

Mishadow51選手は、このマッチアップで強力な《絶尽の顕現ライオ》をキープするも、6ターン目に出したい《アダマントアルケミスト・ノーマン》が手札にないのが気がかり。

後攻のyuuri選手は『シャドバWB』からの新要素であるエクストラPPを使い、《竜の啓示》でロケットスタート。3ターン目には《蒼い空を征く騎空士グラン&ジータ》を0.5秒でプレイし、1試合目に続いて選択に迷いが無い。

4ターン目、Mishadow51選手は難しい選択を迫られる。ここはアグレッシブな決断に出て、yuuri選手の場のフォロワーを破壊し、自分の盤面に4体のフォロワーを並べた。

yuuri選手は《干絶の顕現・ギルネリーゼ》進化で3体を処理するが、1体は残ってしまう。2PPが余るが、ここでは《銀氷の竜少女・フィルレイン》を出さない選択。これがこの試合の勝敗に直結する判断となった。

まったくの余談だが、お互いのプレイ速度が速すぎて、筆者も執筆が追いつかない。1億円を賭けた戦いとは思えないほどの速さだ。ここまでのレベルになると、すべてのパターンは頭に入っていて、もはや本能で戦っているのだろう。

フォロワーが1体残った状態で5ターン目を迎えたMishadow51選手だったが、強い動きができない。返しのyuuri選手6ターン目では《オーシャンライダー》と《オルカの呼び声》を絡めた動きで全処理。

yuuri選手の盤面にフォロワーがいない6ターン目に《アダマントアルケミスト・ノーマン》を叩きつけたいMishadow51選手だったが、手札にその姿はない。

9ターン目の《絶尽の顕現ライオ》で勝つプランを狙ったMishadow51選手だったが、yuuri選手はこれを呼んでいた。

4ターン目に出さずに抱えていた《銀氷の竜少女・フィルレイン》の《銀氷の吐息》で、《絶尽の顕現ライオ》のコストを9→10に変更。

この完璧なプレイに、Mishadow51選手は天を仰がざるを得なかった。

■3試合目：財宝ロイヤルのミラーマッチは1ポイント差の接戦に

3試合目は、財宝ロイヤルのミラーマッチ、「ロイヤルにロイヤルをぶつける」というMishadow51選手の熱いデッキ選択に会場が歓声で揺れた。

yuuri選手は、勢いをそのままに初手に2コストが吸いついてくる。一方のMishadow51選手の初手はマリガン後にも2コストの姿はない。

yuuri選手のワンサイドゲームになるかと思われた序盤だったが、Mishadow51選手は、2ターン目で《簒奪の肯定者》を引き当て、会場から大歓声が上がった。

低コスト帯での盤面の取り合いが続く中、《簒奪の継承者・シンセライズ》の有無で差が生まれた。

yuuri選手は、序盤から手札にあった《簒奪の継承者・シンセライズ》に効率よく融合させることで、手札の整理をしながら試合を進めることができた。

一方、Mishadow51選手の手札に《簒奪の継承者・シンセライズ》はなく、ゲームプランを立てづらい状況が続く。

Mishadow51選手は手札の《レヴィオンの迅雷・アルベール》をゴールにした、9ターン目のリーサルプランを進めたが、それはyuuri選手もわかっていた。

相手の盤面を処理しながらリーダーの体力回復、守護フォロワーの防衛、華麗にリーサルを避け続ける。

yuuri選手の鉄壁の防御に対して「超進化」を使い切ったMishadow51選手は《レヴィオンの迅雷・アルベール》を送り出すも、yuuri選手の体力の残り1ポイント削りきれず。

yuuri選手がシャドバWBの初代世界チャンピオンとなった。

■優勝者・yuuri選手（DetonatioN FocusMe）インタビュー

──普段の練習の際に、上達のために意識されていることを教えてください。

yuuri：数をこなすのはもちろん大事ですが、惰性でやらないことが重要です。『普通に考えたらこれ一択だろう』という選択肢でも、一旦手を止めて考えてみる。考えた上で一択になることがほとんどですが、たまに別の選択肢の方が良い場合があるんです。

そうやって思考を積み重ねて、『実はもっと良い選択肢があるのではないか？』と考える力をつけるのが大事だと思います。

──普段の睡眠時間はどれくらいですか。睡眠時間を切り詰めてでも練習時間を増やしているのか、コンディションを保つためにたくさん寝ているのか、お聞かせください。

yuuri：一切削っていないです。9時間から10時間くらいで、8時間を切ることは基本的にあまりないですね。眠い状態で練習するのは効率が良くないと思っているので、できるだけしっかり寝ることを意識しています。

でもまぁ、単に眠いからたくさん寝ているだけかもしれませんが（笑）。

──優勝賞金1億円の使い道は考えていますか。

yuuri：事前インタビューでは逆張りで「使いません」と答えていて、実際、今も特別な使い道はあまり決まっていません。

ただ、『シャドバWB』をやる上で健康がかなり重要なので、寝具やPC周りのパーツなどは、ちゃんとしたものを揃えたいなと考えています。それ以外はあまりないですね。

そうすると9,000万円くらい残りそうな気がしますが、残ったお金は貯金しようかなという感じです。

──この後、お祝いに何を食べますか。

yuuri：試合の間でゼリー飲料をめちゃめちゃ飲んでいたので、あまりお腹は空いていないんですが…（笑）。好物の寿司でも食べられたらなと思っています。

（文＝小川翔太）