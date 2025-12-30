戦後８０年の節目となった２０２５年が暮れようとしている。

今年も各界をリードした多くの著名人が旅立った。生前の言葉から在りし日をしのぶ。（敬称略。かっこ内は主な肩書と年齢、亡くなった月日）

曽野綾子（作家９３歳、２・２８）

〈愛したのではない。私たちはそのとき、愛する能力を与えられたのである〉

高校時代にカトリックの洗礼を受け、妊娠中絶の問題に切り込んだ「神の汚れた手」をはじめ、キリスト教的な倫理観に基づく小説を数多く残した。夫は作家で元文化庁長官の三浦朱門。途上国の支援など福祉活動に力を注ぎ、日本財団の会長も務めた。

核なき世界 必要と確信

フランシスコ（ローマ教皇８８歳、４・２１）

〈核兵器のない世界は実現可能で、必要であると確信している〉

２０１３年のコンクラーベで第２６６代教皇に選出され、初めて中南米から選ばれた教皇となった。同性婚や人工妊娠中絶に寛容な姿勢を示し、「開かれた教会」を目指した。１９年には教皇として３８年ぶりに来日し、広島、長崎で核兵器廃絶を訴えた。

巨人軍 永久に不滅

長嶋茂雄（元プロ野球読売巨人軍選手・監督８９歳、６・３）

〈巨人軍は永久に不滅です〉

躍動感あふれるプレーでファンを魅了し、野球を国民的スポーツに押し上げた「ミスタープロ野球」。王貞治との「ＯＮ砲」で巨人を日本シリーズ９連覇「Ｖ９」に導き、監督としても１９９４年と２０００年に日本シリーズを制した。脳梗塞（こうそく）発症後も球場を訪れ、選手らを激励し続けた。

釜本邦茂（元サッカー日本代表８１歳、８・１０）

〈シュートミスを恐れてパスを回している間はなんぼやっても一緒〉

サッカー日本代表男子で歴代最多の７５得点を記録し、１９６８年のメキシコ五輪では得点王となる活躍で銅メダル獲得に貢献した。日本サッカー協会の副会長を務め、２００２年ワールドカップ（Ｗ杯）日本組織委員会理事として日韓大会の開催に尽力した。

千玄室（茶道裏千家前家元１０２歳、８・１４）

〈一碗（いちわん）からピースフルネス（平和）を〉

茶道三千家の一つの裏千家十四代家元の長男として生まれた。１９６４年に十五代家元を継承して宗室を襲名。学徒出陣で海軍に入隊し、元特攻隊員として死と向き合った経験から、各国を歴訪して茶の道を通した平和を訴え続け、「空飛ぶ家元」と呼ばれた。

お互いの真心は通じるものだ

村山富市（元首相１０１歳、１０・１７）

〈（自民党の）政情を憂える切々たる心情に心を打たれた。お互いの真心は通じるものだ〉

１９９４年６月に首相に就任し、「自社さ」連立政権を担った。「自衛隊は合憲」などの見解を示し、社会党の基本政策を大胆に転換。９５年の戦後５０年談話では、日本の侵略行為などに対する反省とお詫（わ）びを表明した。トレードマークの長い眉と「トンちゃん」の愛称で親しまれた。

仲代達矢（俳優９２歳、１１・８）

〈若者たちはどんどんうまくなるので、それ以上に努力しないと〉

黒沢明監督の「用心棒」や小林正樹監督の「人間の條件（じょうけん）」に出演し、日本映画の黄金期を支えた。１９７５年に俳優を養成する私塾「無名塾」を設立し、役所広司らを送り出した。９０歳を超えても３時間近い舞台を演じ、「生涯現役」を貫いた。

◇

▽李恢成（作家８９歳、１・５）▽八木沢克昌（公益社団法人「シャンティ国際ボランティア会」理事６６歳、１・７）▽森永卓郎（経済アナリスト６７歳、１・２８）▽吉田義男（プロ野球阪神元監督９１歳、２・３）▽有本明弘（北朝鮮による拉致被害者・有本恵子さんの父９６歳、２・１５）▽岡村勲（弁護士、「全国犯罪被害者の会」元代表幹事９５歳、２・２４）▽みのもんた（フリーアナウンサー、「おもいッきりテレビ」８０歳、３・１）▽中山彰規（メキシコ、ミュンヘン両五輪体操金メダリスト８２歳、３・９）▽いしだあゆみ（歌手、俳優、「ブルー・ライト・ヨコハマ」７６歳、３・１１）▽ジョージ・フォアマン（ボクシング元世界ヘビー級王者７６歳、３・２１）▽寺沢徹（男子マラソン元世界最高記録保持者９０歳、３・２３）▽篠田正浩（映画監督、「心中天網島」９４歳、３・２５）▽リチャード・チェンバレン（米俳優、「将軍 ＳＨＯＧＵＮ」９０歳、３・２９）▽畠山重篤（漁業家、エッセイスト８１歳、４・３）▽徳岡孝夫（ジャーナリスト、評論家９５歳、４・１２）▽岸本周平（和歌山県知事６８歳、４・１５）▽小山正明（プロ野球阪神元投手９０歳、４・１８）▽山口崇（俳優、「クイズタイムショック」８８歳、４・１８）▽大宮エリー（作家、脚本家、画家４９歳、４・２３）▽角和夫（阪急阪神ＨＤ元会長７６歳、４・２６）▽志村康（ハンセン病国家賠償請求訴訟第１陣の原告副団長９２歳、５・１）▽ジョセフ・ナイ（米国際政治学者８８歳、５・６）▽片岡我當（歌舞伎俳優９０歳、５・１１）▽ホセ・ムヒカ（南米ウルグアイ元大統領８９歳、５・１３）▽マーサ三宅（ジャズ歌手９２歳、５・１４）▽藤村志保（女優８６歳、６・１２）▽ジェームス三木（脚本家、「独眼竜政宗」９１歳、６・１４）▽吉井澄雄（舞台照明家９２歳、７・２）▽志太勤（シダックス顧問、創業者９０歳、７・９）▽和泉雅子（俳優、冒険家７７歳、７・９）▽井上萬二（陶芸家、人間国宝９６歳、７・１４）▽渋谷陽一（音楽評論家７４歳、７・１４）▽紀田順一郎（評論家９０歳、７・１５）▽利島康司（安川電機元社長・会長８４歳、７・１７）▽小原日登美（ロンドン五輪レスリング金メダリスト４４歳、７・１８）▽上條恒彦（歌手、俳優８５歳、７・２２）▽オジー・オズボーン（英ロック歌手７６歳、７・２２）▽ハルク・ホーガン（米プロレスラー７１歳、７・２４）▽小林達雄（考古学者、国学院大名誉教授８７歳、８・２２）▽吉行和子（俳優、「佐賀のがばいばあちゃん」９０歳、９・２）▽橋幸夫（歌手８２歳、９・４）▽ジョルジオ・アルマーニ（ファッションデザイナー９１歳、９・４）▽成田真由美（パラリンピック競泳金メダリスト５５歳、９・５）▽菅原孝（兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄８１歳、９・１１）▽ロバート・レッドフォード（米俳優、「明日に向（むか）って撃て！」８９歳、９・１６）▽ダイアン・キートン（米俳優、「アニー・ホール」７９歳、１０・１１）▽海老沢勝二（元ＮＨＫ会長９１歳、１０・１９）▽ディック・チェイニー（米元副大統領８４歳、１１・３）▽ジェームズ・ワトソン（米分子生物学者９７歳、１１・６）▽菅原浩志（映画監督、「ぼくらの七日間戦争」７０歳、１１・１２）▽嵐山光三郎（作家８３歳、１１・１４）▽原田真人（映画監督、「クライマーズ・ハイ」７６歳、１２・８）▽内館牧子（脚本家７７歳、１２・１７）▽片山虎之助（元総務相９０歳、１２・１８）▽尾崎将司（プロゴルファー７８歳、１２・２３）▽ブリジット・バルドー（仏俳優９１歳、１２・２８）