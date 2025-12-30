“おひなさま”ことひな（長浜広奈）が、ドールメイク＆衣装を身に纏って、まるでアイドルのようなパフォーマンスを披露。その上で「ポイントはお顔」と“ひな節全開”で見どころをアピールした。

【映像】おひなさま、アイドルすぎるステージ

ABEMAにて12月29日（月）に放送された『今日好き特別編』では、今日好きメンバーが贈る一夜限りの歌の祭典「KYOSUKI MUSIC STAGE 2025」が開催。2025年を代表する楽曲を今日好きメンバーが次々に披露していった。

ひなはあおい（永瀬碧）と一緒にパフォーマンスを行った。2025年はひなにとって飛躍の年。『今日好き』に参加したことをきっかけに地上波のバラエティ番組などにも進出し、モデルとしては大型ファッションイベントにて観客から大歓声を浴びていた。

番組MCを務めたNONSTYLE・井上祐介が「2025年はどんな1年でしたか？」と聞くと、ひなは「『今日好き』に出て素敵な恋をしたり、素敵な出会いもたくさんあって、人生が変わりました」と目をキラキラさせながら話した。

そんなひなは2025年の自身の一大ニュースについて聞かれると、「ある食べ物に関連した撮影をしたんですけど、一緒に撮影した方がイケメン男性で。壁ドンのシーンもあって（キュンキュンし過ぎて）耐えられなくて、ダメでしたね〜」と仕事の失敗談を明かした。井上が「年上の方やろ？ 大人の魅力があった？」と聞くと、ひなは「はい」と照れながら答えていた。

トークコーナーが終わり、いよいよパフォーマンスの時間に。披露された楽曲はPiKi「Kawaii Kaiwai」だ。これは松本かれん（FRUITS ZIPPER）と桜庭遥花（CUTIE STREET）のユニット楽曲。

振り入れの苦労について聞かれると、あおいは「ひなも私も忙しくて、振り入れレッスンの1〜2時間前にスタジオに入って、私が振りを覚えてひなに教えました」と語った。ただ、ひなもあおいも以前にダンスをしていたようで、腕に覚えはあるそうだ。

その上でパフォーマンスの注目ポイントについてひなは「ダンス、衣装、曲ももちろんかわいいんですけど、このドールみたいなメイク・髪型……ん〜ポイントはお顔かなっ！って思います」とひな節全開でアピール。その後、ひなとあおいはまるでお人形さんのような姿で、「Kawaii Kaiwai」をキュートにパフォーマンスしていた。