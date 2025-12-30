◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回総合12位、78年連続の出場となる日本体育大学は、4年生の三本柱の1人・田島駿介選手が2区に登録。2年時に7区、3年時に4区を走りいずれも区間一桁台。3年連続の箱根路で、初の花の2区に出走します。

同じく三本柱を形成する、山崎丞選手と平島龍斗選手はともに補欠登録。平島選手は11月の記録会で大学記録を更新する1万メートル27分56秒84を記録するなど、8大会ぶりのシード権獲得へ機運が高まります。

また駅伝主将の浦上和樹選手は、2年連続で山上り5区に登録。前回大会では区間11位でした。なおメンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人まで可能(最大6人)となります。

◇日本体育大学の区間エントリー

1区 樋村銀河(2年)

2区 田島駿介(4年)

3区 荻野桂輔(2年)

4区 水津勇人(1年)

5区 浦上和樹(4年・駅伝主将)

6区 山上勇希(2年)

7区 吉岡斗真(2年)

8区 𠮷田黎大(3年)

9区 永見進之介(2年)

10区 大竹雄大(4年)

〈補欠登録〉平島龍斗(4年)二村昇太朗(4年)山崎丞(4年)天瀬海斗(3年)佐藤大和(2年)夏見虹郎(1年)