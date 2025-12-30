ミキティ夫妻は毎日ハグ＆キス!? 加藤浩次は「妻と一緒にお風呂に入っている」
タレントの藤本美貴が、来年1月6日に放送されるTBS系『怒りん坊将軍!』(22:00〜22:57)に出演し、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春との結婚生活を語る。
『怒りん坊将軍!』第5弾放送
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次とアイドルグループ・timeleszの菊池風磨がMCを務める同番組は、日常にあふれるさまざまな“怒り”を抱える人たちのために、MCの2人がその怒りを受け止め、時には解決策を提案したり、時には向き合い方の持論を述べたりと、怒りを解消させてくれる大激怒バラエティ。
第5弾となる今回のゲストには、あの、いとうあさこ、カズレーザー、西野七瀬、藤本美貴を迎え、怒れるエピソードを展開する。
「キスしてくれない」「触れ合いが減った」などの夫婦間のスキンシップ問題に関するトークでは、藤本美貴が夫・庄司智春との結婚生活を赤裸々に語り、毎日ハグ＆キスをしているとか!?
「気分じゃないからしないはナシ」「朝稽古のように起きてハグ」などミキティ流のアドバイスも。さらに、加藤浩次も「妻と一緒にお風呂に入っている」と告白する。
