人気な理由に納得、、！【GU】着こなし自在な「ビスチェセットワンピ」が超優秀♡

手持ち服にマンネリを感じがちな季節の中盤は、コーデの印象を変えながら着まわしできるアイテムと投入して、鮮度アップをはかりたいところ。賢くアイテムを買い足すなら【GU（ジーユー）】の値下げアイテムをチェック！ 編集部が注目した、ビスチェ付きの「セットワンピース」は、着映えするのはもちろん、単品使いも楽しめる優秀アイテムです。公式ECサイトで★4.5の評価を誇る人気アイテムの魅力を、着こなしとともにお届け。

おしゃれコーデが即完成する優秀セットワンピ

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\1,990（税込・セール価格）

細リブのニットワンピースと毛足の長いフェザー素材のビスチェのセットが早くもお値下げ中。異素材の組み合わせだから、ワンカラーコーデでものっぺり感を回避できて、洗練されたコーデに仕上がります。コーデ組みに悩まずとも、即おしゃれに決まるのも人気の理由のひとつかも。コンパクトなビスチェはシルエットを引き締めながら重心アップも狙えて、スタイルアップも叶えてくれそうです。ブラックのほか、グレーとブラウンの全3色展開。

ビスチェでコーデのこなれ感アップ

ビスチェを単品使いして、シンプルなワンツーにレイヤードした今っぽコーデ。いつものTシャツやシアートップスにプラスするだけで、おしゃれな着こなしが簡単に完成しそうです。特にワイドパンツと合わせるとバランスがよく、メリハリの利いたシルエットに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M