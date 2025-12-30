¡ÚÆÃÊÌÆÉ¤ßÊª¡ÛÂçÀª¤Î·ì¤¬Î®¤ì¤¿¹³ÁèºÇÁ°Àþ¤Ë·ãÊÑ¡ÄÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡Ö¹³Áè½ª·ëÀë¸À¡×ÀáÌÜ¤Î°ìÇ¯¤Îµ°À×
¡ÒÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Æ25Ç¯¤Ï¡ÖÀáÌÜ¤Î°ìÇ¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤È¤Î´Ö¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿Ê¬Îö¹³Áè¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£·ãÆ°¤ÎÇ¯¤ò¡¢¡Ø»³¸ýÁÈÊ¬Îö¤Î¿¿Áê¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÈøÅçÀµÍÎ»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ó
¹ñÆâºÇÂç¤ÎË½ÎÏÃÄ¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡×¤¬¡Æ15Ç¯£¸·î¤ËÊ¬Îö¤·¡¢Î¥Ã¦¤·¤¿¡Ö¿À¸Í»³¸ýÁÈ¡×¤È¤Î´Ö¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÂÐÎ©¹³Áè¤Ï10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ý½Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿¤Û¤«¡¢°ì»þ´ü¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ë»öÌ³½ê¤ØÈ¯Ë¤¤ä¥À¥ó¥×¤Ê¤ÉÂç·¿¼ÖÎ¾¤ÎÆÍÆþ¡¢²Ð±êÉÓ¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¡¢ÈË²Ú³¹¤Ç¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô½½¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï£´·î¤ËÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬°ìÊýÅª¤Ë¹³Áè¤Î½ª·ë¤òÀë¸À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢°Ê¹ß¤ÏÂç¤¤Ê»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤Ï¤Ê¤¯Èæ³ÓÅª¡¢Ê¿²º¤Ë¿ä°Ü¤·¤Ä¤ÄÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Ê¬Îö»þ¤Î¹½À®°÷¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬Ìó6000¿Í¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ÏÌó2800¿Í¤ÈÀªÎÏº¹¤Ï¤Û¤Ü£²ÂÐ£±¡£Åö½é¤Ï²ÃÆþ¼Ô¤¬Áê¼¡¤®¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ÎÊý¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Æ19Ç¯½©¤´¤í¤«¤é¿À¸Í»³¸ýÁÈ´´Éô¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶§°»ö·ï¤¬Â³È¯¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ç24Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç·Ù»¡Åö¶É¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÏÌó3000¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ÏÌó120¿Í¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Æ25Ç¯¤Ë¤âµ¯¤¤¿¹³Áè»ö·ï
¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ÏÊ¬Îö¤«¤é¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢95¡ó¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡Åö¶É¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Î¹½À®°÷¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¡Ê»³¸ýÁÈ¡ËÂ¦¤ÏÆó·å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î´Ö¤Îº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
º£Ç¯¤ÎÂÐÎ©¹³Áè»ö·ï¤Ï¡¢£±·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¿À¸Í»³¸ýÁÈÁÈÄ¹¤Î°æ¾åË®Íº¡Ê77¡Ë¤Î¼«Âð¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤¬ºÇ¸å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ·Ï¤Î¸µ´´Éô¤¬·ý½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ°æ¾å¤Î¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤Ë¿¯Æþ¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¤¤Æ¼Ö£²Âæ¤ò¾ÆÂ»¤µ¤»¡¢·úÂ¤ÊªÅù°Ê³°Êü²Ð¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÂÐÎ©¹³Áè¤ÏÄÃÀÅ²½¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¬ÎöÁûÆ°¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿¼óÅÔ·÷¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ØÄêË½ÎÏÃÄ´´Éô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ä¥¯¥¶¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤ÏµÁÍý»ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÊ¬¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤Ê¤É¤Î·Ä»ö¡¢´´Éô¤ÎÁòµ·¤Ê¤É¤ÎÄ¤»ö¤Ç¤Ï¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤ë¡£¤á¤Ç¤¿¤¤Àµ·î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×
¡ÖÆÃÄê¹³Áè»ØÄê²ò½ü¡×¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
Á°½Ð¤Î·Ù»¡Åö¶É¤ÎÁÜºº´´Éô¤Ï¡¢¡ÖÏ»ÂåÌÜ¡Ê»³¸ýÁÈ¡Ë¤¬½ª·ëÀë¸À¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜÅª¤ÏÆÃÄê¹³Áè»ØÄê¤Î²ò½ü¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÂÐÎ©¹³Áè¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅöÌÌ¤Ï»ØÄê¤Î·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
·Ù»¡Åö¶É¤Î´´Éô¤¬¤³¤³¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ëÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤È¤Ï¡¢»ØÄêË½ÎÏÃÄÆ±»Î¤¬ÂÐÎ©¹³Áè¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ë½ÅÂç¤Ê´í³²¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢Ë½ÂÐË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬»ØÄê¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ò¤¤¤¦¡£¤³¤Îµ¬Äê¤Ï¡Æ12Ç¯¤ÎÂè5¼¡Ë½ÂÐË¡²þÀµ¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö·Ù²ü¶è°è¡×¤òÄê¤á¶è°èÆâ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤¬¤ª¤ª¤à¤Í5¿Í°Ê¾å¤Ç½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¡£°ãÈ¿¤¹¤ë¤ÈÃæ»ßÌ¿Îá¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯Ì¿Îá¤ò·Ð¤º¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·Ù²ü¶è°è¤ÏÂçºå»Ô¤ä¿À¸Í»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Ï¡Æ19Ç¯½©°Ê¹ß¤ËÂÐÎ©¹³Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç20Ç¯£±·î¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ï¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤«¤é¤µ¤é¤ËÊ¬Îö¤·¤¿¡ÖÃÓÅÄÁÈ¡×¤È¡Öå«Ðò¡×¤È¤Î´Ö¤Ç¤âÂÐÎ©¹³Áè¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤âÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë»ØÄê¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶å½£¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÆ»¿Î²ñ¡×¤¬Æ±ÍÍ¤ËÊ¬Îö¤·¡¢¡Ö¶å½£À¿Æ»²ñ¡×¤È¤Î´Ö¤ÇÂÐÎ©¹³Áè»ö·ï¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Æ12Ç¯12·î¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬½é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂÐÎ©¹³Áè¤Ç¤ÏÁÐÊý¤Ç½½¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤â½Ð¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¤âÆ»¿Î²ñ¤È¶å½£À¿Æ»²ñ¤ÎÁÐÊý¤¬¡Ç13Ç¯£¶·î¤Ë¹³Áè¤Î½ª·ë¤òÀë¸À¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Îµ¬À©¤Î²ò½ü¤Ï£±Ç¯¸å¤Î¡Æ14Ç¯6·î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Î»ØÄê¤Î²ò½ü¤Ï¤Þ¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
ÂÐÎ©¹³Áè¤¬ÄÃÀÅ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Î±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¼ãÆ¬¤Î郄»³À¶»Ê¡Ê78¡Ë¤¬ÁêÃÌÌò¤ËÂà¤¯¿Í»ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÇ¤¤Î¼ãÆ¬¤Ë¤Ï¼ãÆ¬Êäº´¤ÎÃÝÆâ¾ÈÌÀ¡Ê65¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈÁÈÄ¹¤Î»ÊÇ¦¡Ê83¡Ë¡¢ÃÝÆâ¤Î¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹°Æ»²ñ½Ð¿È¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬Ãå¡¹¤ÈÁÈ¿¥¸Ç¤á¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤ÏÉ½Î©¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥¤Î½Ì¾®¤ÏÈÝ¤á¤º¡¢ÁÐÊý¤Î³Êº¹¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë