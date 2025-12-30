個性的な座り方をする猫ちゃんの姿が表示回数14万回を突破し、たくさんの人に笑顔を届けています。まるで人間のような猫ちゃんの姿には、「猫ですよね？」「中にオッサン入ってません？」といった反応が寄せられることに。見た人を笑顔にする猫ちゃんの座り方とは…？

【写真：「中におっさん入ってる？ｗ」膝の上でくつろいでいたネコ→あまりにも個性的な『座り方』に爆笑】

飼い主さんの膝の上でくつろぐろくちゃん

Xアカウント『ろく』に投稿されたのは、ロシアンブルーのろくちゃんが飼い主さんの膝の上でくつろいでいる光景。

この日、飼い主さんはイスに座って机に向かっていたのだそう。その膝の上には、仰向けになってまったりとするろくちゃんの姿が。ぴったりと閉じられた飼い主さんの右足と左足の間に体をすっぽりとはめ、気持ち良さそうにくつろいでいたといいます。

そんなろくちゃんの姿を見ていた飼い主さんは、ろくちゃんのくつろぎ方が独特なことに気が付いたとのこと。飼い主さんを思わずほっこりさせた、ろくちゃんの個性的な座り方とはいったい…？

個性的な座り方が可愛すぎる！

飼い主さんの膝の上に仰向けになってまったりとくつろいでいたろくちゃん。その姿をよく見てみると…足を左右にパカッと開き、膝の上に前足を乗せていたそう。

その姿は、まるで人間のよう！そんなろくちゃんの姿を目撃した飼い主さんは、思わずろくちゃんの姿を写真に収めたのでした。

座り方も可愛いろくちゃんですが、よく見てみると右足を飼い主さんのお腹の上に乗せてみたり、お腹のつむじが丸見えだったりと、可愛い要素が満点。

そんなろくちゃんの姿が、たくさんの人の笑顔を作ることとなったのでした。

飼い主さんの膝の上でくつろぐろくちゃんの光景は、14万再生を超えて癒やしを届けることに。「カンガルーみたい」「人間のよう」といった感想の他に、「凛々しいお顔♡」といったコメントも寄せられています。

Xアカウント『ろく』には、そんなろくちゃんの可愛い魅力がたくさん詰まっていますよ。

ろくちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ろく」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。