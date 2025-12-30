レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。サンタコスチューム姿を投稿した。

「毎年恒例クリスマスパーティー」と題し、ピザ、パスタ、ケーキなどに加え、「恒例になりつつあるチキン 今年も美味しかった」と食事を紹介。赤と白を基調としたクリスマスカラーのセーターに、オリジナルサンタクロースアクセサリーを付けた自身のファッションも公開した。

さらに別投稿では、胸元を大胆に露出したドット柄の超ミニスカートサンタ衣装姿をアップ。スラリと伸びた脚線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「ちょっと幼くてかわいい」「美人すぎ」「素敵な笑顔GET」「セクシーサンタ」「エチサタコスでエチカワ」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、現場を支える様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。血液型A。