グラビアアイドルの榎原依那（28）が29日までに、インスタグラムを更新。オーバーオール姿を公開した。

榎原は「昨年発売した1st写真集『inaism』30,000部 突破!!ありがとう〜」と感謝を伝え、オーバーオール姿を投稿。榎原はインナーを着用しておらず、オーバーオールの下からは豊満なバストのラインがあらわになっている。

この姿にフォロワーからは「これはすごい」「笑顔がめっちゃ素敵」「魅力的です」とコメントが寄せられている。

榎原は大阪・泉南市出身で、23年末にインスタグラムを通じてスカウトされた。24年2月に写真週刊誌のグラビアでデビュー。同時期に発売された初のデジタル写真集「ファーストインパクト」は、同年上半期FRIDAYデジタル写真集売り上げ1位を記録。24年10月に1st写真集「Inaism」を発売し、同年に集英社のグラビア賞レース「グラジャパ！アワード2024」で最優秀新人賞受賞。今年2月、FRIDAY創刊40周年記念企画「グラデミー賞」で大賞受賞。公式ユーチューブ「榎原依那Officialyoutube」も人気。趣味は海外旅行。特技はダンス、韓国語。フィジーとオーストラリアで撮影した2nd写真集を12月3日に発売することも発表した。