ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「くびれ見て」とつづり、透け感あるレース素材の黒いランジェリー姿をアップ。Hカップの胸元が強調されたドアップショットや、くびれを露出した大胆ショットを公開し「今年は色んなカメラマンの方と沢山作品撮りをしました 楽しかったな〜 会った人みんな良い人で良かった！！ 作品撮り趣味なので来年もまたいっぱい行けると良いな」と1年を振り返った。

ファンやフォロワーからも「くびれてるねぇ」「めっちゃくちゃたまらない最高のくびれだね」「くびれヤバっ」「美くびれ」「曲線美」「NICEバディ」「ビジュも最高」「かわいい〜」「まるで妖精のよう」「1番好きな体型」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。