キム・ヨハン、映画や食べ物など…日本の“好き”を明かす 日本のファンへの思いも「リアクションも可愛い！みんな大好きです！」【インタビュー後編】
俳優のキム・ヨハンが主演を務める韓国ドラマ『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』（全16話）が、Prime Videoで独占配信中。本作は、恋愛という不具合だらけのシステムの中で、彼らはどう恋をするのかをテーマに描く、バグ満載のロマンティックコメディ。理系脳で恋愛に疎い工学科生と、外見は完璧だが度が過ぎるほどの天然な人気インフルエンサーが、学科統合という“エラー”から始まる予測不能な恋に巻き込まれていく。
本作でフォロワー100万人超えのインフルエンサー兼モデル、カン・ミンハクを演じたのは、オーディション番組『PRODUCE X 101』で総合1位を獲得し、ボーイズグループ「X1」、現在は「WEi」のメンバーとして活躍するキム・ヨハン。今回、到着したインタビュー後編では、撮影エピソードや人生のターニングポイント、日本の好きなものやファンへの思いを語ってもらった。
――撮影を振り返って。
毎日びっしりの撮影スケジュールでした。僕よりスタッフの皆さんほうが大変だったと思いますが、誰も文句を言わず自分の仕事にまい進していました。だから現場の雰囲気もよくて撮影もスムーズでした。振り返ってみると、1つのシーンやエピソードよりあの空気を思い出しますね。懸命に仕事に取り組む方々とスムーズに撮影できたことが記憶に残ってます。
それに僕には「今日はみんなをどれだけ笑わせよう！」という楽しみがありました。撮影監督がすごくよく笑う方で、僕がコミカルな演技をしたら監督が笑ってカメラを構えている肩が上下に揺れているのが僕の位置からもよく見えました。楽しい現場でした！
――撮影の待ち時間は何をして過ごしましたか？「役者同士でこれをしながら時間を過ごしました！」というものがあれば教えてください。
セリフを覚えてました。この作品は今までの出演作で一番セリフが多かったです。ボルムビョルさんのセリフ程ではないですが…。もちろん共演者とも現場では楽しく過ごしました。よく一緒に撮ってたのは ヨンサン、ナレ、ドンウォン、そして僕の4人ですね。みんな面白くて楽しい仲間だった。あとはジェハク役のジヒョンさんとよく一緒でこの組み合わせの時は 本当におかしくて笑いがこらえられなかった時もありました。作品を観ていただければ、僕が面白いと言っていた雰囲気が分かるかと思います。
――自分の人生を変えた、あるいはターニングポイントとなった経験や作品はありますか？
テコンドーをやめたことですね。それが一番大きい経験かと。やっていた14年間はほぼテコンドーに捧げてました。それをやめる感覚は、同じくらい選手生活をした人でないと分からないと思います。とりあえずそれだけの時間を、何かに熱中できたこと、また＜やめる勇気＞があったことを誇らしく思います。今の仕事を頑張れていることもうれしいです。
――俳優として大事にしているルーティンや考え方はありますか？
ルーティンとまでは言えないですが…鑑賞中のドラマのセリフをマネしちゃいます。先輩の演技を観てそこに出てきたセリフを同じように繰り返すんです。これがいつの間にか癖になってました。テレビをつけて偶然やっていた初めて観るドラマでも、セリフを真似して言ってしまいます。ほぼ無意識にやってしまいますね。
――最近ハマっていることや趣味は？
自分たちの曲にハマってます。今（取材時）はグループ活動をしている最中で、もう少ししたらコンサートのために日本に行きます。ずっと歌って練習しているので、自分たちの曲にハマらざるを得ないですね。(笑)
普段の趣味なら、ひとりでお酒を飲むことですかね。ひとり酒はよくない、と言われる理由が分からないです！すごくいいのに。一人で飲むときは大体ウイスキーを飲みますが、ビールもいいですよね。日本のビール、おいしいです！
――本作は日韓同時配信がされます！これまでに日本のドラマや映画をご覧になられたことはありますか？
『花束みたいな恋をした』を知ってます。本当にいい映画でした。あと『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』もよかったです。日本の恋愛ものが好きです。日本の作品には、独自の感性があって好きですね。
――過去に日本に行ったことはありますか？もしくは、行ってみたい場所はありますか？
ほとんどの場所に行った気が…。随分前の話ですが、岡崎市という地域で食べた豚骨ラーメンが驚くほどおいしかったです。町並みもすごくきれいでした。｢クレヨンしんちゃん｣に出てきそうな家や道があっていい所だなと思った記憶があります。また行きたいですね。
――日本に行ったら何をしたいですか？
今はファンの皆さんに会いたいですね。長いこと会えていないので…。日本のファンの方々がよく韓国まで来てくださいます。リアクションも可愛い！みんな大好きです！だから、韓国まで来てくれたり、長く待っててくれた皆さんにコンサートやファンミーティングなど、どんな形でもいいのでお会いして恩返しをしたいです。
――好きな日本語、または最近学んだ日本語は？
話せる日本語は“トイレはどこですか”や“何歳ですか“などといった言葉です。昔、日本語で失敗したことがありまして、ホテルのルームサービスでステーキを2つ頼みたかったですが“ふたつ”という言葉を知らなかったんです。それで翻訳機を使ったら出てきたのが「ずがい」で…。「ずがい下さい」と言ってしまいました…。対応してくれた店員さんは困惑されてたので英語で「ツー、プリーズ」と言ったら伝わりましたが…、「ずがい」＝「頭蓋骨」ってことにずっと気付きませんでした。日本語で数字、ちゃんと覚えないとですね。
――好きな日本食は何ですか？
牛カツや寿司が好きです！ラーメンも好きです。あとは…油そばも好きです。餃子も！日本の食べ物はおいしいですね！ ほとんど制覇したかも！
――今後、日本でドラマファンミーティングをするならばどんなことをしたいですか？
ファンの皆さんが望むことをやりたいです。俳優として、ファンミーティングに参加したとしても僕は歌って踊ることもできるので、いろいろと楽しめる内容を準備したいです。待ってくれたファンの皆さんのために。ファンミーティングに来たことを後悔しない、楽しいイベントにしたいです！
――最後に日本の視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
『第4次恋愛革命〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』が配信中です。既にご覧になった方は、このインタビューを見て からもう一度観るとより楽しめると思います。まだ観ていない方は ぜひ観ていただきたいですね。1人でも多くの方に、この作品が届くとうれしいです。
