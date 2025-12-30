ファン・ボルムビョルが語る『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』――感情を学ぶAIのような主人公・チュ・ヨンサンの魅力
Prime Videoにて独占配信中の韓国ドラマ『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』。モデル科と工学科が統合するという前代未聞のキャンパスを舞台に、論理を重んじる理系女子チュ・ヨンサンと、人気インフルエンサーで"謙モデル"のカン・ミンハクが、予測不能な出会いをきっかけに惹かれ合っていく青春ロマンスが描かれる。
本作で、感情よりも理論を優先する工学科の秀才・チュ・ヨンサンを演じたのが、ファン・ボルムビョルだ。今回は彼女にインタビューを敢行し、役作りで意識したポイントやキム・ヨハンとの再共演、そして「感情を学んでいくAIのような存在」と語る主人公の魅力について語ってもらった。
――「第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜」はどんなドラマですか？配役のチュ・ヨンサンというキャラクターについても簡単にご紹介お願いします
「突発的な大学の学科統合により、工学科とモデル科が同じ学部になることで巻き起こる大胆で奔放な青春ロマンスを描いたドラマです。名前の通り『ヨンサン』は世の中のあらゆる問題を公式（ロジック）で解きたい人物です。感情より論理を優先し、世界も数式のように整理できると信じています。そんなヨンサンが『ミンハク』と出会うことで、初めて計算不可能な感情という変数を経験することになります」
――本作に出演を決めた理由は？
「ユン・ソンホ監督の予測不可能なコメディセンスが私の好みにぴったりでした。だから最初から最後まで台本を読むのが楽しくて面白く、そして魅力的に描かれたヨンサンをぜひ演じきってみたいと思いました」
――本作の脚本を読んだときの感想を教えてください
「最初の感情は『新鮮だ』でした。ヨンサンという人物に惹かれました。勉強は完璧だが恋愛には不器用な人物が、自分とは正反対のミンハクと出会い衝突し、やがて互いに惹かれていく過程が興味深かったです。また、周囲の登場人物たちも皆個性が際立っていて、異なる形で青春の葛藤や成長を描いている点が魅力的でした」
――「第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜」の注目ポイントは？
「『特別でないキャラクターが一人もいない』という点です。それぞれの個性がはっきりしているので、誰を追いかけても物語が興味深いです」
――チュ・ヨンサンの魅力は？
「一見完璧でも、内面は誰よりも不完全だという点です。理性的に振る舞うけれど、実は愛されたい人。その矛盾が人間的で愛おしいのです」
――ファン・ボルムビョルさんとチュ・ヨンサンの似ているところ、違うところは？
「私も感情をすぐに表に出すより、一度考える方です。でも私はヨンサンよりずっと正直で、心が動いたら表現するタイプです」
――チュ・ヨンサンを演じながら、特に意識したり、努力した部分は？
「理工系の学生らしさを表現するために、姿勢や仕草といった細かな部分にもこだわりました。撮影中は、猫背気味の姿勢や少し丸まった肩を意識していました。そうした小さな癖にも、その人らしさが表れると思ったからです」
――チュ・ヨンサンというキャラクターが、ファン・ボルムビョルさんにとって新しい挑戦だった部分はありましたか？
「今回の作品はリズム感のあるコメディ要素と感情の振幅が大きい台詞が多く、本当に新しい挑戦でした。短い呼吸でやり取りする場面が多いため、言葉のスピードとタイミングを一つの音楽のように感じながら演じなければなりませんでした。また台詞の量が多いため『これを全て自分の言葉のようにしなければならない』というプレッシャーもありましたが、その過程が本当に楽しかったです。リズム感の中で感情が爆発する時のスリルがあったと言えるでしょうか」
――ユン・ソンホ監督からは、本作やチュ・ヨンサンについてどんなお話がありましたか？
「監督から本当にたくさんの話を聞きました（笑）。最初は方向性が豊かすぎてむしろ混乱しましたが、その中で一つの言葉が長く心に残りました。『ヨンサンは感情を学んでいくAIのような存在だ』。この言葉を聞いてから、ヨンサンの内面が一瞬で描けました。感情を理解しようと努力する人物の質感が一層鮮明になったのです」
――キム・ヨハンさんとの2度目の共演をした感想は？ 印象的なエピソードがあれば教えてください
「ヨハンさんとは『学校2021』で少しだけご一緒しました。今回再会できて嬉しく、お互いの成長を感じて胸が熱くなりました。ヨハンさんは現場でいつも雰囲気を明るくしてくれる方です。一緒にいるシーンでは笑いをこらえるのに苦労しましたが、そのおかげで撮影現場はいつも和やかでした。本当にありがたい共演者です」
――自分が考えるカン・ミンハクの魅力は？
「表向きはふざけているように見えても、その中には確かな真心がある人です。本当の愛を知っている人物だと思います」
――大学でのチュ・ヨンサンとカン・ミンハクの出会いは最悪でしたが、次第に心を開いて相手を意識するようになります。どのような点が二人を近づけたのでしょうか？
「最初は本当に合わない人だと思いました。でも何度もぶつかるうちに、ある瞬間お互いの本当の気持ちが見えた気がしました。ミンハクはヨンサンにはない純粋さからくる明るさと自由さを持っていて、ヨンサンはそんなミンハクに安心感を覚えるのです。お互いの違いがむしろ惹かれる理由になったようです」
――撮影現場のムードメーカーは誰でしたか？
「実は私を除いて現場の皆さんがムードメーカーでした。私は台詞を覚えるのにいつも必死だったのですが、そんな私を皆が理解してくれて、むしろ笑わせてくれました。そのおかげで無事に撮影を終えることができました」
――撮影の待ち時間は何をして過ごしましたか？役者同士でこれをしながら時間を過ごしました！というものがあれば教えてください
「台詞が非常に多かったため、待機時間の大半は台詞を覚えるモードでした。それでも撮影の合間に共演者たちと控室でお菓子を分け合いながら冗談を言い合い、その中でもお互いに台詞合わせをすることが多かったですね(笑)」
――完成した本作を見た感想は？
「まだ完成した作品を見ていませんが、撮影を振り返ると本当に愉快でエネルギーに満ちた現場でした。役者それぞれの個性と呼吸がうまく合い、一瞬一瞬が楽しく、ヨンサンという人物として生きている時間が私にとっても大きな刺激になりました。監督とスタッフの方々の細やかなディレクションのおかげで、信頼して没頭することができました。完成した作品に出会える日が私もとても楽しみです」
――様々な恋愛の形や今の若者のカルチャーについて描かれている本作品が、作品を通して視聴者へ最も伝えたいメッセージについて教えてください
「愛は依然として人の営みだということを。頭で計算できないのが愛だということを、どうか感じてくださったらと思います」
――自分の人生を変えた、あるいはターニングポイントとなった経験や作品はありますか？
「『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』は私にとって明確な転機となりました。これまでは主に感情の密度や内面の流れを繊細に表現するキャラクターを多く演じてきましたが、今回はコミカルなリズム感と台詞のテンポを生き生きとさせる全く異なる質の演技でした。膨大な台詞を消化しながら感情のリアリティを維持する過程は容易ではありませんでしたが、その挑戦が私を一段階成長させてくれました。だからこそこの作品は、単なるフィルモグラフィーの一作を超え、俳優ファン・ボムビョルとしての変化と拡張の瞬間だったと考えています」
――最近ハマっていること（食べ物、音楽、映画...何でも）や趣味は？
「ヨガに再びハマっています。20歳の頃から好きでしたが...ヨガは私にとって単なる運動ではなく、人生と演技にバランスをもたらす作業です。だから今回はより体系的に学びながら、内面と外面の調和を探求してみたいと思っています。ヨガが私の人生全体のインスピレーションの言語になっているような気がします」
――本作は日韓同時配信がされます！ これまでに日本に行ったことはありますか？もしくは、行ってみたい場所はありますか？
「日本には三回ぐらい行ったことがあります。まだ札幌には行ったことがないのですが、写真を見るだけでも雪の降る街並みや静かな雰囲気がとても素敵でした。冬に訪れて雪原で転げ回り、温かい日本料理を食べながら一日中ゆっくり過ごしてみたいです」
――好きな日本語、または最近知った日本語は？
「好きな日本語は『いただきます』です！言うたびに何だか可愛くて温かい感じがして好きです。聞くだけでも気分が少し明るくなる言葉だと思います」
――好きな日本食は何ですか？日本で何を食べに行きたいですか？
「寿司です！！本当に大好きで、日本旅行に行ったら毎食寿司だけ食べる自信があります！」
――最後に日本の視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
「この作品を通じて、皆さんの恋愛と人生にも小さな愛の革命が起こりますように。気軽に笑い、そしてちょっと胸がときめく時間になればと思います。『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』たくさん愛してください！」
文＝HOMINIS編集部
作品情報
第4次恋愛革命 〜出会いはエラー:恋はアップデート〜
配信:全16話 Prime Video独占配信中(日韓同時配信作品)
© BINGE WORKS & PONY CANYON & STORYMOB All Rights Reserved.
