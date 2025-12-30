今日30日(火)の関東は日差しがたっぷり。最高気温は東京都心で16℃予想。昼間はポカポカ陽気で、大掃除など年越し準備もはかどりそう。ただ、年明けは気温急降下。1日(木:元日)〜3日(土)は厳しい寒さで、2日(金)は山沿いだけでなく、平野部でも雪の降る可能性。初詣など年始のお出かけは寒さと雪への備えを。

今日30日(火) 朝から青空 年末とは思えない暖かさ

今日30日(火)の関東は、夜にかけてスッキリ晴れる見込みです。風が弱く、穏やかな陽気になりそうです。大掃除や年末の買い物など、年越し準備にもよいでしょう。ただ、空気がカラカラなので、火の元には十分ご注意ください。室内でも、加湿器などを使用して、湿度を調節しましょう。





最高気温は、昨日(29日)より高く、15℃前後の予想です。11月中旬から下旬並みで、昼間は過ごしやすいでしょう。東京都心は16℃の予想。9日ぶりに15℃を超えて、年末とは思えない暖かさになりそうです。

初日の出 見られる所が多くなりそう

1日(木:元日)も、関東は広い範囲で晴れる見込みです。午前6時〜7時の予想天気分布をみますと、晴れる所がほとんど。各地で初日の出を見られそうです。千葉県や茨城県の沿岸の一部は雲が広がりやすいですが、雲の隙間から見られるかもしれません。



【主な場所の初日の出の時刻】

東京都心:6時51分

犬吠埼(千葉県銚子市):6時46分

高尾山(八王子市):6時48分

大洗海岸(茨城県大洗町):6時48分



※なお、この予報は30日(火)朝の予想です。初日の出を見に行かれる際は最新の気象情報をご確認ください。

三が日は真冬並みの寒さ 2日(金)は雪の所も

明日31日(水:大晦日)以降は、冬型の気圧配置が続くため、関東はカラッと晴れる日が多いでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分ご注意ください。2日(金)は雲が広がりやすく、夜は山沿いや内陸部だけでなく、平野部でも雪の降る所があるでしょう。まだ予報に幅がありますので、最新の予報を確認して、雪への備えをなさってください。



暖かさは明日31日(水:大晦日)まで。年明けとともに強い寒気が流れ込むでしょう。1日(木:元日)から3日(土)にかけて、最高気温は10℃に届かない所が多く、真冬のような寒さになりそうです。朝晩の冷え込みも厳しいでしょう。4日(日)以降も、年始らしい寒さが続く見込みです。寒さ対策を万全にして、体調を崩さないように、気をつけてお過ごしください。