ヴィタメールのお正月ギフト2026♡椿デザインで迎える華やかな新年

新しい年の始まりに、心まで華やぐ甘い贈り物を選びたい。ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、毎年人気の椿デザインが印象的なお正月ギフトが登場します。年末年始のご挨拶や、大切な方と囲む団らんのひとときにふさわしい、上質感あふれるラインアップ。味わいはもちろん、見た目の美しさにも心惹かれるギフトは、感謝や祝福の気持ちをそっと伝えてくれます。

ショコラを味わう華やかなお重ギフト



ジュール ドゥ ラン 2026

注目は、艶やかなショコラと人気焼き菓子を詰めた2段重ねの「ジュールドゥラン2026」5,940円。

本体価格5,500円。

リニューアルしたショコラ9種(アンブル、シトロン・ヴェール、ラムレザン、リュフ・レ、ヴィタメール、トリュフ・ブラン、シュバル、クール・ローズ、ブリュッセル)各1個。

マカダミア・ショコラ(ミルク・ダーク)各4個をセット。椿のオーナメント付きで、新年の食卓を格調高く彩ります。

毎年人気のニューイヤーガトーBOX



ニューイヤーガトーBOX

親しい方への贈り物に選ばれているのが「ニューイヤーガトーBOX」。

Sサイズ10個入2,160円、本体価格2,000円と、Mサイズ18個入3,780円、本体価格3,500円の2展開です。

フィナンシェやロイヤル・マドレーヌ、ハイデザント、マカダミア・ショコラなど、バラエティ豊かな焼き菓子を詰め合わせ。

丸い椿デザインのBOXがやさしい印象を添え、家族で過ごす年末年始にもぴったりです。

新年のご挨拶にふさわしい焼き菓子



ニューイヤースペシャル

「ニューイヤースペシャル」12個入2,916円、本体価格2,700円は、ガレットやケーク・フリュイなど、風味豊かな焼き菓子を中心に構成。

マカダミア・ショコラ(ダーク2個、ミルク3個)やロイヤル・マドレーヌも入り、満足感のある内容です。

熨斗紙や包装対応も可能で、フォーマルな年始の贈答にも安心して選べる一箱となっています。

甘い余韻で迎える、あたたかな新年



ヴィタメールのお正月ギフトは、味わい・佇まい・想い、そのすべてに上質さが宿る贈り物。

椿が彩る華やかなBOXや、選び抜かれたショコラと焼き菓子が、新しい一年の始まりを特別なものにしてくれます。

感謝を伝えたい方へ、自分自身への小さなご褒美にも♡心ほどける甘い余韻とともに、晴れやかな新年を迎えてみてはいかがでしょうか。