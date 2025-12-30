TBS・安住アナ、きょう放送『THE TIME，』を欠席 午後に“4時間半”生放送で出演
TBSの安住紳一郎アナウンサーが、30日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）を欠席。杉山真也アナウンサーが理由を伝えた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
番組冒頭の「脳シャキクイズ」の合間に杉山アナが「安住アナウンサーですが、きょう夜のレコード大賞出演のため、本日はお休みです」と伝えた。
安住アナは、俳優の川口春奈とともに、きょう30日放送の『第67回輝く！日本レコード大賞』（30日 後5：30）に出演する。午後5時半〜10時まで4時間半にわたってTBSで生放送される。
