クリスマスに行きたい「石川県の絶景ドライブスポット」ランキング！2位「白山白川郷ホワイトロード」、1位は？【2025年調査】
冷え込みが厳しくなるにつれ、冬の絶景はその輝きを増し、この季節にしか出会えない幻想的な表情を見せてくれます。雪に覆われた山道や日本海沿いの夕景など、自然が織りなす造形美を堪能できるルートを選べば、忘れられないクリスマスの思い出が刻まれることでしょう。
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「石川県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「クリスマスにあえて日本の原風景である合掌造りを眺めながらドライブするのも良さそう」（40代男性／岩手県）、「ホワイトロードと名前がつくぐらい、雪景色の中のドライブができ山の絶景も見れることから、普通のクリスマスではなく、ホワイトクリスマスを楽しめると思ったからです」（10代女性／大阪府）、「世界遺産周りがどんな感じなのか見てみたいから」（20代男性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「テレビでやってて良さそうだったから」（20代女性／大阪府）、「日本で唯一、砂浜をそのまま車で走れる特別なドライブ体験ができ、クリスマスにふさわしい非日常感を味わえるから」（40代男性／大阪府）、「以前訪れたことがあるが、コロナ禍でなぎさドライブウェイ通行止めとなっており、知らずに訪れて残念だったため再度行きたい」（30代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「石川県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：白山白川郷ホワイトロード（石川県側入口周辺）／38票2位は「白山白川郷ホワイトロード（石川県側入口周辺）」でした。白山国立公園を貫く絶景の山岳道路で、石川と岐阜を結ぶ人気ルートです。冬季は一部通行止めとなるものの、入口周辺から望む雪景色や深い峡谷美は圧巻。季節限定の風景を求めて、多くのドライバーが訪れるスポットです。
回答者からは「クリスマスにあえて日本の原風景である合掌造りを眺めながらドライブするのも良さそう」（40代男性／岩手県）、「ホワイトロードと名前がつくぐらい、雪景色の中のドライブができ山の絶景も見れることから、普通のクリスマスではなく、ホワイトクリスマスを楽しめると思ったからです」（10代女性／大阪府）、「世界遺産周りがどんな感じなのか見てみたいから」（20代男性／広島県）などのコメントがありました。
1位：千里浜なぎさドライブウェイ（羽咋〜宝達志水町）／101票1位は「千里浜なぎさドライブウェイ（羽咋〜宝達志水町）」でした。全国でも珍しい、砂浜を車で走ることができる海岸道路です。日本海に沈む夕日と、波打ち際を並走するドライブ体験は非日常そのもの。冬の日本海は荒々しさの中に美しさがあり、ロマンチックなクリスマスドライブとして高い支持を集めました。
回答者のコメントを見ると「テレビでやってて良さそうだったから」（20代女性／大阪府）、「日本で唯一、砂浜をそのまま車で走れる特別なドライブ体験ができ、クリスマスにふさわしい非日常感を味わえるから」（40代男性／大阪府）、「以前訪れたことがあるが、コロナ禍でなぎさドライブウェイ通行止めとなっており、知らずに訪れて残念だったため再度行きたい」（30代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)