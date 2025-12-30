カップルで行きたいと思う「神奈川県の道の駅」ランキング！ 2位「湘南ちがさき」を抑えた1位は？【2025年調査】
キリッと冷えた空気のおかげで、光の演出や雪の情景がいっそう輝きを増す冬。そんな季節こそ、2人の絆を深めるドライブデートがおすすめです。心まで温まるご当地の味や、今しか見られない絶景。そんなトキメキが詰まった「道の駅」を目的地に、冬の休日を彩りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「神奈川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「海岸に近く、美しい夕景が楽しめる絶景スポットでロマンチックで行きたいです」（50代女性／広島県）、「道の駅とは思えないおしゃれな作りでとても気になります。食事も美味しそうです」（40代女性／埼玉県）、「しらす丼や他の海鮮系、茅ヶ崎ミルクのソフトクリームぜひ食べて欲しい！！一緒に潮風を感じながら散歩したり、写真も撮りやすい雰囲気でカップルにおすすめすぎる！」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「芦ノ湖や富士山を望む展望が最高。箱根ドライブの合間に、絶景を眺めながら温かいそばをシェアできるから」（30代男性／滋賀県）、「芦ノ湖や山々の絶景を見渡せるスポットで、自然豊かな風景の中で一緒に休憩したり写真を撮ったりできて、特別な旅の思い出になるから」（40代男性／静岡県）、「箱根や芦ノ湖観光の途中で立ち寄りやすく、景色も楽しめるから」（40代女性／鹿児島県）（60代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：湘南ちがさき（茅ヶ崎市）／72票2位にランクインしたのは、茅ヶ崎市にある「道の駅 湘南ちがさき」です。2025年7月にオープンしたばかりの新しいスポットとして注目を集めていて、湘南の海風を感じながらドライブを楽しめるとカップルからも人気。地元の新鮮な野菜や魚介類が並ぶマルシェ、茅ヶ崎ならではのハイセンスなグルメが楽しめるフードコートなど、湘南らしい明るく開放的な雰囲気は、2人の気分をより一層盛り上げてくれます。海岸線へのアクセスも良く、海辺のデートとあわせて立ち寄りたいトレンドスポットです。
1位：箱根峠（足柄下郡箱根町）／106票1位に輝いたのは、箱根町にある「道の駅 箱根峠」でした。国内有数の観光地・箱根に位置し、芦ノ湖や富士山を望む絶景ポイントとして圧倒的な支持を集めました。標高810mにあるため、展望デッキからは雄大な自然のパノラマを楽しむことができます。周辺には芦ノ湖畔の散策路や美術館、温泉施設も点在しており、箱根デートのハブとして利用するカップルもたくさん。ドライブの合間の休憩や軽食をとるのにぴったりなスポットです。
