「ドライブイン」は胃袋だけでなく、心も“満タン”にしてくれる

高度経済成長期のマイカーブームとともに激増したドライブインは、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少していると言われています。

その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。

【画像】超カッコいい！ これがトラックドライバー御用達の「卵メニュー」です！ 画像で見る（25枚）

北総の小江戸こと「佐原（さわら）」を走る、国道51号線沿いにある「与倉ドライブイン」は、トラック野郎の聖地とも言える“昭和のドライブイン”。

各種メディアにもたびたび取り上げられ、「それぞれの孤独のグルメ（第9話）」（テレビ東京系）や、乃木坂46の遠藤さくらさんが主演を務める「トラックガール 2」（フジテレビ系）などにも登場しています。

この日は、筆者（のぐちまさひろ）が「今日の夜ゴハンは各自でよろしく！（by妻）」と宣告されていたゴルフ帰りに、ちょっと回り道して立ち寄ってみました。

広大な駐車スペースは、大型トラックでも余裕しゃくしゃく。そして、「ドライバーのオアシス」＆「働く人のお食事処」というキャッチコピーと、5つ並んだ小さな三角屋根が、ドライブイン好きのハートを鷲掴みします。

自動ではない引き戸から暖簾をくぐり、店内に足を踏み入れると、思いのほか明るくクリーンな空間に包まれます。冬の夕暮れすぎや夜に訪れた際には、“明順応”の時間が必要かもしれません。

実は15年ほど前に店内を改装したそうで、正面のボードには「50周年の歴史（創業は1971年）」が、色褪せているけど色褪せない写真とともに掲示されています。

店内はテーブル席をメインに、長居したくなる小上がり席も用意されています。メニューは実に多彩で、定食系や麺類はもちろん、単品の「おつまみ」も魅力的。常連さん以外は即断即決するのは困難で、メニューとの“にらめっこ”がしばらく続くと思われます。

腹ペコだった筆者は、“それぞれの孤独のグルメ”でトラックドライバーに扮した黒木華さんに倣って、「豚肉とキムチと卵の炒め定食（1050円）」をチョイス。

そして、オーダー後もメニューを眺め続けていたら、思わず「納豆オムレツ（420円）」を追加してしまいました。

厨房から聞こえていた中華鍋を振るう音が消え、しばしの静寂後、ボリューム満点のお盆が到着。2種類のメニューが、井之頭五郎さんが言うところの“卵祭り”を開催していました。

よくある「豚キムチ」ですが、ここに卵が加わるとコクと味わい深さが増して、ご飯がさらに進みます。

一方の納豆オムレツは、納豆のつぶつぶ感と、とろりと流れ出てくる卵のハーモニーが格別です。

とはいえ、アラフィフの筆者にとっては、明らかにオーバースペック。

「食べる前はいくらでも食べられる気がするのに、食べ始めると思ったよりも食べられない……」。

魅力的なメニューを前にして、これまでに何度も経験している失態を繰り返してしまいました。

トラックドライバーや働く人はもちろん、地元のファミリーや老夫婦も訪れていた「与倉ドライブイン」は、胃袋だけでなく、心も“満タン”にしてくれる雰囲気に満ちあふれていました。

※ ※ ※

■与倉ドライブイン

所在地／千葉県香取市与倉831-1

営業時間／11：00〜19：30

定休日／日曜・祝日