【7月】

20日 初めて休日に合わせて開催した飯塚市の夏祭り「飯塚山笠」の追い山があり、5流（ながれ）の舁き山が市中心部を駆け抜け、菰田流が3連覇を達成した。

24日 田川市の村上卓哉市長が不倫関係と認識していた女性職員からセクハラ被害を訴えられた問題で、市は市議会に真相を究明する第三者調査委員会の設置条例案を提案し、可決された。

【8月】

3日 香春町長選が投開票され、現職の鶴我繁和氏が新人との一騎打ちを制し、再選を果たした。

7日 情報公開請求した内容を武田良太元総務相の秘書に漏らしたとして、福岡市のインターネットメディア「ハンター」の代表が田川市と大任町に損害賠償を求めた訴訟は、福岡地裁で和解が成立した。「田川市か大任町から伝わった可能性が否定できない」と両市町が認める内容。

31日 障害の有無に関係なく楽しめる「インクルーシブな遊具広場」が県営筑豊緑地（飯塚市仁保）に完成し、供用開始した。

【9月】

25日 101回目の「飯塚花火大会」が飯塚市の遠賀川河川敷であった。猛暑を避けるため時期をずらし、大会名から「納涼」の文字を削除した。

【10月】

23日 プロ野球ドラフト会議で、飯塚市出身の藤川敦也投手（宮崎・延岡学園高）がオリックスに1位指名された。

26日 トップクライマーが4日間にわたり飯塚市で競った国際大会「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が閉幕。「共生」をテーマに、スポーツクライミングとパラクライミングを国内で初めて同時開催した。

【11月】

19日 田川市の認可保育園で保育士10人が園児に虐待や不適切保育を繰り返したとして、県と市が児童福祉法などに基づく改善勧告を出した問題で県警が傷害と暴行の疑いで、園の保育士だった女を逮捕した。

20日 平成筑豊鉄道の在り方を検討する法定協議会は、鉄道を廃止して路線バスにした場合の試算を初めて示した。土地と施設を自治体が保有して鉄道を維持する「上下分離方式」に比べ、自治体側の負担を4分の1に圧縮できると算出。バス高速輸送システムを含め3案が出そろった。

26日 飯塚市など4市町でつくる一部事務組合・ふくおか県央環境広域施設組合議会が、新ごみ処理施設の用地取得費を含む関連予算案を可決した。これまで2度否決されていた。

【12月】

2日 糸田町立緑ヶ丘病院が複数の大学病院の医局に対し、2020〜24年度の5年間で64件、総額129万円相当の商品券を贈り、九州大病院（福岡市）の医局には19、23、24年度に計9万円の「寸志」を渡したとの文書が町に残っていることが分かった。

11日 川崎町議会は原口正弘町長らに対し「辞めてしまえ」などと誹謗（ひぼう）中傷したとして政時喜久美町議の除名処分を可決。地方自治法の規定で失職した。

18日 飯塚市議会は、市提出の25議案の審議を終えないまま閉会した。江口徹議長に反発する市議が「議事進行能力に疑問符を付ける狙い」で多数の質問を浴びせ、審議が滞った。

21日 京都市であった全国高校駅伝男子に飯塚（飯塚市）が初出場。2時間7分43秒の42位だった。

