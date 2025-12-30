¡ÚÊ¡²¬ÅÔ»Ô·÷¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥¤¥Éå¡Û½üÌë¤Î¾â¡¢½é·Ø
¡¡2025Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹Ô»ö¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÎ×»þÊØ¡¢½éÇä¤ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½üÌë¤Î¾â
¡¡À»Ê¡»û¡ÊÇîÂ¿¶è¸æ¶¡½êÄ®¡Ë¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÀèÃå108¿Í¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¾â¤òÆÍ¤¯¡£092¡Ê291¡Ë0775¡£
¡¡³Ð±Ê»û¡ÊÇîÂ¿¶èµÀ±àÄ®¡Ë¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤«¤éË¡Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±11»þ45Ê¬¤«¤é¾â¤òÆÍ¤¯¡£092¡Ê281¡Ë6553¡£
¡¡èß¹Ô»û¡ÊÇîÂ¿¶èµÀ±àÄ®¡Ë¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¤Ë³«Ìç¤·¡¢Æ±11»þ45Ê¬¤«¤é¾â¤òÆÍ¤¯¡£092¡Ê291¡Ë1556¡£
¡¡°Â¹ñ»û¡ÊÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¡¡31Æü¸á¸å10»þÈ¾¡Á1Æü¸áÁ°0»þ¡£´õË¾¼Ô¤Ï¸á¸å11»þ¤«¤éËÜÆ²Æâ¤Î¾â¤òÆÍ¤±¤ë¡£092¡Ê741¡Ë2770¡£
¡¡ÀìÎ©»û¡ÊÃæ±û¶èÅÏÊÕÄÌ¡Ë¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¡Á1Æü¸áÁ°0»þ¡£´õË¾¼Ô¤ÏÆÍ¤±¤ë¡£092¡Ê761¡Ë2282¡£
¡¡ËÜ¹Ô±¡¡ÊÆî¶è°æ¿¬¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¡Á1»þÈ¾¡£´õË¾¼Ô¤ÏÆÍ¤±¤ë¡£092¡Ê581¡Ë1592¡£
¡¡¾ôÊ¡»û¡ÊÆî¶èÉ°¸¶¡Ë¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¡£´õË¾¼Ô¤ÏÆÍ¤±¤ë¡£092¡Ê565¡Ë6800¡£
¡¡ÉðÂ¢»û¡ÊÃÞ»çÌî»ÔÉðÂ¢¡Ë¡¡31Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¾â¤òÆÍ¤»Ï¤á¤ë¡£Æ±9»þ40Ê¬¤«¤é108Ëç¤ÎÀ°Íý»¥¤òÇÛÉÛ¡£092¡Ê922¡Ë2670¡£
¡¡ÀéÇ¡»û¡Ê»åÅç»ÔÍë»³¡Ë¡¡31Æü¤Ï¸á¸å5»þ¤Ç°ì»þÊÄÌç¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤ËÇÒ´ÑºÆ³«¤·¤Æ2»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢´õË¾¼Ô¤Ï¾â¤òÆÍ¤±¤ë¡£092¡Ê323¡Ë3547¡£
¡¡½é¡¡·Ø
¡¡ä¨ºêµÜ¡ÊÅì¶èÈ¢ºê¡Ë¡¡31Æü¸á¸å7»þ¤Ë¤Ê¤Þ¤³Ìß¤Ä¤¡£1Æü¸áÁ°7»þ¤Ë»°¸µº×¡£3Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¡¢ÃË¤¿¤Á¤¬ÌÚÀ½¤Î¶Ì¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¶Ì¼èº×¡Ê¶Ì¤»¤»¤ê¡Ë¡£092¡Ê641¡Ë7431¡£
¡¡¹áÄÇµÜ¡ÊÅì¶è¹áÄÇ¡Ë¡¡31Æü¸á¸å3»þ¤ÈÆ±4»þ¤ËÂçã±¡Ê¤Ï¤é¤¤¡Ë¼°¡£ÄÌ¾ïÄÌ¤êÆ±6»þ¤ËÊÄÌç¤·¤¿¸å¡¢Æ±11»þÈ¾¤Ë³«Ìç¡¢1Æü¸áÁ°3»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡£092¡Ê681¡Ë1001¡£
¡¡¶ûÅÄ¿À¼Ò¡ÊÇîÂ¿¶è¾åÀîÃ¼Ä®¡Ë¡¡31Æü¸á¸å4»þ¡¢»ÕÁöÂçã±¼°¡£Æ±11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3Æü¸áÁ°10»þ¡¢¸µ»Ïº×¡£Æ±11»þ¡¢É×ÉØ·ÃÈæ¿Ü¡Ê¤¨¤Ó¤¹¡Ë¿À¼Ò¿·Ç¯º×¡£092¡Ê291¡Ë2951¡£
¡¡½»µÈ¿À¼Ò¡ÊÇîÂ¿¶è½»µÈ¡Ë¡¡31Æü¸á¸å3»þ¤«¤éÂçã±¼°¡¢¤½¤Î¸å¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3Æü¸áÁ°9»þ¡¢½»µÈ»°Æü·ÃÈæ¿Ü¿À¼ÒÎãº×¡£7Æü¸á¸å7»þ¡¢ÄÉÑµ¡Ê¤Ä¤¤¤Ê¡Ëº×¡£092¡Ê291¡Ë2670¡£
¡¡¸î¹ñ¿À¼Ò¡ÊÃæ±û¶èÏ»ËÜ¾¾¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£½é·Ø¤Ç¤Ï´Å¼ò¤òÈÎÇä¡£7Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¼·Áðº×¤Ç¤ª»¥¤È¼·ÁðÌß¡Ê¸ÂÄê500¥»¥Ã¥È¡Ë¤òÈÎÇä¡£092¡Ê741¡Ë2555¡£
¡¡ÈÓÀ¹¿À¼Ò¡ÊÀ¾¶èÈÓÀ¹¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤é¸µÃ¶º×¡£11¡¢12Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¤Ï20ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸µÉþ¼°¤Î¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¡£092¡Ê811¡Ë1329¡£
¡¡ÌÅÉÍ½»µÈ¿À¼Ò¡ÊÀ¾¶èÌÅ¤ÎÉÍ¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¸µÃ¶º×¡£3Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¤Î¶Ì¶¥¡Ê¤¿¤Þ¤»¤»¤ê¡Ë¤Ïº×Åµ¤Î¤ß¡£092¡Ê881¡Ë0328¡£
¡¡°¦Åæ¿À¼Ò¡ÊÀ¾¶è°¦Åæ¡Ë¡¡31Æü¸á¸å3»þ¤«¤éÂçã±¼°¡¢¸á¸å11»þ¤«¤é½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°3»þ¤«¤é¸µÃ¶º×¡£092¡Ê881¡Ë0103¡£
¡¡¹ÈÍÕÈ¬È¨µÜ¡ÊÁáÎÉ¶è¹â¼è¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡£2Æü¸á¸å2»þ¤«¤éÃÞ»çÉñ¡¢Æ±3»þ¤«¤é¹ÈÂÀ¸Ý¤ÎÊôÇ¼¡£3ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ï¥µ¥Ð¤Á¤ã¤ó¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡£¸ÂÄê200¿©¤Ç¸áÁ°11»þ¤«¤éÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡£092¡Ê821¡Ë2049¡£
¡¡ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¡ÊÂÀºËÉÜ»ÔºËÉÜ¡Ë¡¡31Æü¸á¸å4»þ¡¢Âçã±¼°¡£Æ±11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°7»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3Æü¸áÁ°9»þ¡¢¸µ»Ïº×¡£Âç¤ß¤½¤«¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¤Ï24»þ´Ö³«Ìç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë´Ö¤â»²ÇÒ¤Ç¤¤ë¡£092¡Ê922¡Ë8225¡£
¡¡½¡ÁüÂç¼Ò¡Ê½¡Áü»ÔÅÄÅç¡Ë¡¡31Æü¸á¸å3»þ¡¢Âçã±¼°¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°9»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3Æü¸áÁ°9»þ¡¢¸µ»Ïº×¡£0940¡Ê62¡Ë1311¡£
¡¡µÜÃÏÖÖ¿À¼Ò¡ÊÊ¡ÄÅ»ÔµÜ»Ê¸µÄ®¡Ë¡¡31Æü¸á¸å5»þ¡¢Âçã±¼°¡¢ÄÃ²Ðº×¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£0940¡Ê52¡Ë0016¡£
¡¡Âç¸Êµ®¿À¼Ò¡ÊÃÞÁ°Ä®Ìï±Ê¡Ë¡¡31Æü¸á¸å6»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£Æ±¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å2»þ¡¢¶×¤Î±éÁÕ¤ÈÂÎ¸³¶µ¼¼¡£Æ±¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å3»þ¡¢½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È½ñ½é¤áÂÎ¸³¡£0946¡Ê24¡Ë5805¡£
¡¡¿Ü²ì¿À¼Ò¡ÊÄ«ÁÒ»Ô´ÅÌÚ¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¡¢Âçã±¼°¡£Æ±»þ¤ËÃÏ¸µ¾¦Å¹³¹¶¨»¿¤ÎÊ¡°úÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¸áÁ°6»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡£0946¡Ê22¡Ë2249¡£
¡¡ºù°æ¿À¼Ò¡Ê»åÅç»Ô»ÖËàºù°æ¡Ë¡¡31Æü¸á¸å10»þ¤«¤éÂçã±¡¢½üÌëº×¡¢Æü·Þº×¡£°ú¤Â³¤´ä¸Í³«¤º×¤¬¤¢¤ë¡£1Æü¸áÁ°7»þ¡¢¸µÃ¶º×¡£092¡Ê327¡Ë0317¡£
¡¡Çò»³¿À¼Ò¡Ê»åÅç»ÔÆó¾æÊ¡°æ¡Ë¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢Âçã±¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°8»þ¤è¤êºÐÃ¶º×¡£ÎãÇ¯ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¡°æ¿À³Ú¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏµÙ»ß¡£1¡Á3Æü¤Ï¡¢¶áÎÙ¤ÎÄ¾Çä½ê¡ÖÊ¡¤Õ¤¯¤ÎÎ¤¡×Ãó¼Ö¾ì¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£092¡Ê326¡Ë5916¡£