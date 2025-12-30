¡ÚËÌ¶å½£¡¦µþÃÛÃÏ¶è¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥¤¥Éå¡Û¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¢½é·Ø
¡¡½é¡¡·Ø
¡¡¡ÚÌç»Ê¶è¡Û
¡¡¢§ÏÂÉÛ´¢¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢¸µÃ¶º×¡£ÌÚÄ¦¤ê¤Õ¤¯¤ß¤¯¤¸¡¢°ìÇ¯¹¬¤Õ¤¯¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¡£093¡Ê321¡Ë0749¡£
¡¡¡Ú¾®ÁÒËÌ¶è¡Û
¡¡¢§È¬ºä¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢Ç¯±ÛÂç¤Ï¤é¤¤º×¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3Æü¸áÁ°11»þ¡¢¸µ»Ïº×¡£1¡Á3Æü¡¢¤¼¤ó¤¶¤¤¡¢´Å¼ò¤ÎÈÎÇä¡£9Æü¸á¸å7»þ¡¢¾¬¤¨¤Ó¤¹¡£10Æü¸áÁ°9»þ¡¢ËÜ¤¨¤Ó¤¹¡£093¡Ê561¡Ë0753¡£
¡¡¢§ÂÎ©»³Ì¯¸«µÜ¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°6»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£2Æü¸áÁ°10»þ¡ÁÀµ¸á¡¢»°ÌÓÌç¿À³Ú¹Ö¡ÊËÁ°»Ô¡ËÊôÇ¼¡£Ê¡¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¡£093¡Ê921¡Ë2292¡£
¡¡¡Ú¾®ÁÒÆî¶è¡Û
¡¡¢§ÁñÈ¬È¨¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ20Ê¬¡¢ºÐÃ¶º×¡£»²ÇÒ¼Ô¤Ë¤ªÃã¤È¤·¤ç¤¦¤¬Åò¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡£093¡Ê473¡Ë6060¡£
¡¡¢§³÷À¸È¬È¨¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3ÆüÀµ¸á¡¢¸µ»Ïº×¡£1¡Á3Æü¡¢¾®ÁÒµí¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë³«±¿Ê¡¤ß¤¯¤¸¡Ê500±ß¡Ë¤ÎÈÎÇä¡£18Æü¸áÁ°10»þ¡¢¤É¤ó¤É¾Æ¤¡£093¡Ê962¡Ë6327¡£
¡¡¢§³ë¸¶È¬È¨¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢¸µÃ¶º×¡£Ê¡¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¡£093¡Ê471¡Ë8931¡£
¡¡¡Ú¼ã¾¾¶è¡Û
¡¡¢§¼ã¾¾ØªÈæ¿Ü¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°9»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£2Æü¸áÁ°10»þ¡¢½éÆü¶¡º×¡£3Æü¸áÁ°10»þ¡¢¸µ»Ïº×¡£ØªÈæ¿Ü¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¤â¡£093¡Ê771¡Ë1156¡£
¡¡¢§Çò»³¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°8»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£1¡Á3Æü¡¢Çò»³¤¯¤¸ÈÎÇä¡£093¡Ê761¡Ë3506¡£
¡¡¡Ú¸ÍÈª¶è¡Û
¡¡¢§ÈôÈ¨È¬È¨µÜ¡¡31Æü¸á¸å3»þ¡¢Âç¤Ï¤é¤¤º×¡£Æ±11»þÈ¾¡¢¸ÍÈªµÀ±àÂÀ¸ÝÂÇ¤ÁÇ¼¤á¡¢Æ±45Ê¬¤«¤é½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ15Ê¬¡¢Æ±ÂÀ¸ÝÂÇ¤Á½é¤á¡¢Æ±9»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£1¡Á4Æü¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ä¤ªÊÆ·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÊõ¤ß¤¯¤¸¤òÈÎÇä¡£12Æü¸áÁ°10»þ¡¢¤É¤ó¤É¾Æ¤¡£093¡Ê871¡Ë3577¡£
¡¡¡ÚÈ¬È¨Åì¶è¡Û
¡¡¢§¹â¸«¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å4»þ¡¢Âçã±½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£Ìñ½ü¤±²ÈÆâ°ÂÁ´µ§´ê¤Ê¤É¼õ¤±ÉÕ¤±¡£093¡Ê651¡Ë5108¡£
¡¡¢§Ë»³È¬È¨¿À¼Ò¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£1¡Á3Æü¡¢¤ª¿À¼ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¼·Ê¡¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¡£093¡Ê671¡Ë2998¡£
¡¡¢§ÌÀ½å»û¡¡31Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¡Á1Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢½üÌë¤Î¾â¤Ä¤¡£Ìó100¿©¤Î¤¼¤ó¤¶¤¤¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡£093¡Ê651¡Ë0547¡£
¡¡¡ÚÈ¬È¨À¾¶è¡Û
¡¡¢§²¬ÅÄµÜ¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢»ÕÁöÂçã±¼°¡£Æ±11»þÈ¾¡¢·ÃÊýº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢Ìß500¸ÄÇÛÉÛ¡£Æ±9»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£1¡Á3Æü¡¢³«±¿Ê¡°ú¡£093¡Ê621¡Ë1898¡£
¡¡¡ÚÃæ´Ö»Ô¡Û
¡¡¢§¾ýÀ¸¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£³«±¿¤½¤Ð¤È¤·¤ç¤¦¤¬Åò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡£093¡Ê244¡Ë1161¡£
¡¡¡Ú°²²°Ä®¡Û
¡¡¢§²¬Ì«¡Ê¤ª¤«¤Î¤ß¤Ê¤È¡Ë¿À¼Ò¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3Æü¤Þ¤ÇÊ¡¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¡£093¡Ê223¡Ë0216¡£
¡¡¡Ú±ó²ìÄ®¡Û
¡¡¢§ÀõÌÚ¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡¢Âçã±¼°¡¢ÃÏ¸µÀÄÇ¯ÃÄ¤Ë¤è¤ë¤¼¤ó¤¶¤¤¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡£1Æü¸áÁ°11»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£1¡Á3Æü¡¢¤¨¤È¤ß¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¡£¤¢¤á¶ÌÍÑ°Õ¡£093¡Ê293¡Ë0713¡£
¡¡¡Ú¹Ô¶¶»Ô¡Û
¡¡¢§ÀµÈ¬È¨µÜ¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢Ê¡Ìß¤Þ¤Ìó2Àé¸Ä¡ÊµÇ°ÉÊ¤¢¤ê¡Ë¡£Æ±8»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£3Æü¸áÁ°8»þ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´êº×¡£0930¡Ê22¡Ë0943¡£
¡¡¢§º£°æÄÅ¿Üº´¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢¿·Ç¯º×¡£¸á¸å5»þ¡¢º£°æ¿À³ÚÊôÇ¼¡£1¡Á3Æü¡¢¿ï»þÊ¡¤â¤ÁÇÛÉÛ¡£0930¡Ê22¡Ë6932¡£
¡¡¡Ú´£ÅÄÄ®¡Û
¡¡¢§±§¸¶¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢Áá»²¤êµ§´êº×¡ÊÀèÃå20ÁÈ¡Ë¡£20ÁÈ¤Î¡ÖÊ¡¿Í¡×¤ËÊ¡Ìß¤òÇÛÉÛ¡£Æ±9»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£1¡Á3Æü¡¢¤É¤ó¤É¾Æ¤¡£093¡Ê436¡Ë0437¡£
¡¡¡ÚËÁ°»Ô¡Û
¡¡¢§ÂçÉÙ¿À¼Ò¡¡31Æü¸á¸å10»þ¡¢½üÌëº×¡£Æ±11»þ40Ê¬¡¢¤«¤¬¤ê²ÐÅÀ²Ð¼°¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£´ä¸Í¿À³ÚÊôÇ¼¡£Ìß¤Þ¤¡£Àµ¸á¡¢µï¹çÆ»±éÉðÊôÇ¼¡¢¸á¸å1»þ¡¢¤ß¤³ÉñÊôÇ¼¡£1¡Á3Æü¡¢ËßºÏÅ¸¡£3Æü¸áÁ°10»þÈ¾¡¢»í¶ãÊôÇ¼¡£4Æü¸áÁ°10»þ¡¢¶õ¼ê±éÉð¡£0979¡Ê83¡Ë3450¡£
¡¡¢§Óâ¿á¡Ê¤¦¤½¤Ö¤¡ËÈ¬È¨¿À¼Ò¡¡31Æü¡¢ÇËËâÌð¤ÎÌç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£Æ±Æü¸á¸å11»þÈ¾¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£Æ±0»þÈ¾¡¢»³Æâ¿À³Ú¹ÖÊôÁÕ¡£¸á¸å1»þ¡¢Ýæ¿á¡Ê¤¤¤Ö¤¡Ë²ñ»â»ÒÉñÊôÁÕ¡£0979¡Ê88¡Ë2230¡£
¡¡¡ÚÃÛ¾åÄ®¡Û
¡¡¢§¹ËÉßÅ·ËþµÜ¡¡31Æü¸á¸å11»þ¡¢½üÌëº×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ºÐÃ¶º×¡£Æ±11»þ¡¢¾®¸¶´ä¸Í¿À³ÚÊôÇ¼¡£2Æü¸á¸å2»þ¡¢ËÁ°»³Æâ»Ò¶¡¿À³ÚÊôÇ¼¡£3Æü¸á¸å2»þ¡¢ËÁ°ÃæÂ¼»Ò¶¡¿À³ÚÊôÇ¼¡£0930¡Ê56¡Ë0238¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó
¡¡¢§ÉÍ¤ÎµÜ2026¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó²Ö²Ð¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¡¢ÃÛ¾åÄ®¹âÄÍ¤ÎÉÍ¤ÎµÜ¹ËÉßÅ·ËþµÜÁ°³¤´ß¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡£°Å·¸õ»þ¤ÏÃæ»ß¡£NPOË¡¿ÍÃÛ¾åÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡á0930¡Ê31¡Ë0306¡£
