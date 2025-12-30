¡ÚÃÞ¸åÃÏ¶è¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥¤¥Éç¡Û½éÇä¤ê¡¢½éÅò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡½éÇä¤ê
¡¡¡Úµ×Î±ÊÆ»Ô¡Û
¡¡¤æ¤á¥¿¥¦¥óµ×Î±ÊÆ¡Ê¿·¹çÀî1ÃúÌÜ¡Ë¡¡1Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ¡£2¡¢3Æü¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤¬¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å9»þ¡¢ÀìÌçÅ¹¤¬¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å9»þ¡£0942¡Ê45¡Ë7100¡£
¡¡´äÅÄ²°µ×Î±ÊÆÅ¹¡ÊÅ·¿ÀÄ®¡Ë¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¡£³ÆÇä¤ê¾ì¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»¡¼¥ë¤â³«»Ï¡£3Æü¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¡£0942¡Ê35¡Ë7111¡£
¡¡¡ÚÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡Û
¡¡¤æ¤á¥¿¥¦¥óÂçÌ¶ÅÄ¡Ê°°Ä®2ÃúÌÜ¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤«¤é¡¢ÁÏºîÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¡Ö¶Á¡×¤¬½Ë¤¤ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¡¢Æ±9»þ³«Å¹¡£¶õ¤¯¤¸¤Î¤Ê¤¤¡Ö¿·½Õ¤æ¤áÊ¡°ú¡×¤ò¸µÆü¸ÂÄê500ËÜÍÑ°Õ¡£2Æü¤ÏÂçÆ»·Ý¿Í¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞÆâ¤Ç¤Î²óÍ·¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£0944¡Ê53¡Ë5000¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçÌ¶ÅÄ¡ÊÌ¨Ä®¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°9»þ³«Å¹¡£2Æü¤Ï¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡×¥·¥ç¡¼¡¢3Æü¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¥·¥ç¡¼¤òÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¡£Æþµï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞÈÎÇä¤â¡£0944¡Ê41¡Ë0600¡£
¡¡½é¡¡Åò
¡¡¡Úµ×Î±ÊÆ»Ô¡Û
¡¡Þâ¿´¤ÎÅò¡ÊËÜ»³1ÃúÌÜ¡Ë¡¡31Æü¡Á1·î4Æü¤Ï¸áÁ°7»þ¡ÁÍâ¸áÁ°1»þ¤Þ¤Ç¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ¤Ï¸áÁ°0»þ¡Ë¡£
¡¡¡ÚÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡Û
¡¡ÂçÌ¶ÅÄÅ·Á³²¹Àô¡¡ºÇ¹â¤ÎÅò¡Ê¿·¾¡Î©Ä®6ÃúÌÜ¡Ë¡¡µÙ¤Þ¤ºÄÌ¾ï±Ä¶È¤Ç¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å11»þ¡£
¡¡¡Ú¾®·´»Ô¡Û
¡¡»ÔÁí¹çÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤¢¤¹¤Æ¤é¤¹¡ÖËþÅ·¤ÎÅò¡×¡ÊÆó¿¹¡Ë¡¡30Æü¡Á1·î2Æü¤ÏµÙ¶È¡£3Æü¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¡Ê¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å9»þ¡Ë¡£
¡¡¡ÚÈ¬½÷»Ô¡Û
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¥¢È¬½÷¡Ê¹õÌÚÄ®ÌÚ²°¡Ë¡¡1Æü¸áÁ°7»þÈ¾¡Á8»þÈ¾¤Ë½éÅò¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¡£¶á¤¯¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤à´ë²è¤Ï¸áÁ°6»þ50Ê¬¤Ë¥í¥Ó¡¼¤Ë½¸¹ç¡£
¡¡¤Ù¤ó¤¬¤éÂ¼¡ÊµÜÌî¡Ë¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å10»þ¡¢µÙ¤Þ¤º±Ä¶È¡£²¹Àô°Ê³°¤Ï2Æü¤«¤é±Ä¶È¡£
¡¡À±¤Î²¹Àô´Û¤¤é¤é¡¡ÃÓ¤Î»³Áñ¡ÊÀ±ÌîÂ¼¡Ë¡¡¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å10»þ¡¢µÙ¤Þ¤º±Ä¶È¡£
¡¡¡ÚÃÞ¸å»Ô¡Û
¡¡Àî¤Î±ØÁ¥¾®²°¡¡Îø¤Ü¤¿¤ë¡ÊÈøÅç¡Ë¡¡1¡Á3Æü¤Ï¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å8»þ¡¢4Æü¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ÍÇÏµÇ°´ÛÆÃÊÌ³«´Û¡¡2¡Á4Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¼Ä»³Ä®¤ÎÍÇÏµÇ°´Û¡£´ë²èÅ¸¡Öµ×Î±ÊÆÈÍ¼çµ§´ê»û¡¡»ü±À»³Ê¡æÜ»û¡×¤ò¡¢¼Ä»³¿À¼Ò¤Î½é·ØµÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ³«´Û¡£¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡¢°ìÈÌ210±ß¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£2¡¢3Æü¤ÏÀèÃå50¿Í¤º¤Ä¤Ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¡£Æ±´Û¡á0942¡Ê39¡Ë8485¡£
¡¡ÀÐ¶¶Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¸÷¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡¡3¡Á18Æü¤Î¶âÅÚÆü½ËÆü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÌîÃæÄ®¤ÎÀÐ¶¶Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼½é¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¡¢µ¢¾ÊµÒ¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¼Â»Ü¡Ê±àÆâ»ÜÀß¤Ï3Æü¤Þ¤ÇµÙ¶È¡Ë¡£¸á¸å5»þÈ¾¡Á9»þ¡ÊÆþ¾ì¤Ï8»þÈ¾¤Þ¤Ç¡Ë¡£Âç¿Í500±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼200±ß¡Ê3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¡á0942¡Ê33¡Ë2271¡£
¡¡ÂçÁ±»û¶Ì¿âµÜµ´Ìë¡¡7Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÂçÁ±»ûÄ®µÜËÜ¤ÎÂçÁ±»û¶Ì¿âµÜ¡£1600Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÅÁÅý¿À»ö¤Ç¡¢1Ç¯¤ÎÌñÊ§¤¤¤È¹¬Ê¡¤ò´ê¤¦¡£ÆüËÜ»°Âç²Ðº×¤ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹Ô»ö¤Ï¸á¸å7»þÈ¾¤«¤é¡£¶Ì¿âµÜ¡á0942¡Ê27¡Ë1887¡£
¡¡µõ¶õÂ¢¤µ¤óº×¤ê¡¡13Æü¡¢¾®·´»Ô¾®·´¤ÎÆüµÈ¿À¼Ò¡£¾¦ÇäÈËÀ¹¤ä¶â±¿¾å¾º¤òµ§¤ëº×¡£¤µ¤¤Á¬¡Ö¹¬±¿¼ïÁ¬¡×¤ò¼Ú¤ê¤ÆºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾®¸¯¤¤¤ËÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å3»þ¡£ÆüµÈ¿À¼Ò¡á0942¡Ê41¡Ë2059¡£
¡¡¤Ò¤í¤«¤ï¥Æ¥é¥¹¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¡¡1Æü¸áÁ°6»þÈ¾¡Á8»þ¡¢¹ÀîÄ®¿·Âå¤ÎÄ®Ìò¾ì²°¾å¡Ö¤Ò¤í¤«¤ï¥Æ¥é¥¹¡×¤ò³«Êü¡£¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÍ¶Æ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¶âÂ°²Ã¹©,
¹©¾ì,
²ð¸î,
ºë¶Ì,
Åìµþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÆÁÅç,
Ï·¸å