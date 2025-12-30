¡¡µþÃÛ7»ÔÄ®¤ä¿À³ÚÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡Ö¿À³Ú¤ÎÎ¤¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤ÏÍèÇ¯1·î24Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¡¢ÃÏ¸µÅÁÅý¤Î¿À³Ú¤òPR¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¡²¬¸©¹Ô¶¶»ÔÃæ±û¤Î¥³¥¹¥á¥¤¥È¹Ô¶¶Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¿À³Ú¿Í¡Ê¤«¤°¤é¤Ó¤È¡Ë¤Îº×Åµ2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ÑÍ÷¤ÏÌµÎÁ¡£

¡¡Ê¡²¬¸©¤«¤éÂçÊ¬¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëµìË­Á°¹ñ¤Ë¹­¤¯Ê¬ÉÛ¤¹¤ëË­Á°¿À³Ú¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µþÃÛÃÏ°è¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢28ÃÄÂÎ¤¬ÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å»öµ­¤Î¡ÖÅ·´ä¸Í³«¤­¡×¤Ê¤É¿ÀÏÃ¤òÂêºà¤È¤·¤¿±éÌÜ¤ò´Þ¤à¤Û¤«¡¢²ÐÅÏ¤ê¤Ê¤É½¤¸³Æ»¤Î±Æ¶Á¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡º×Åµ¤Ç¤Ï7ÃÄÂÎ¤¬¿·Ç¯¤ò½Ë¤¤¡¢¿À³Ú¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¡£´ÑÍ÷¤Ï»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡áQR¥³¡¼¥É¡á¤«¤é°ìÅÙ¤Ë4¿Í¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤á¤ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï1·î8Æü¡£¿½¤·¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¡Ê½ÅÂ¼À¿»Ö¡Ë