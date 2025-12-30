ギグワークス<2375.T>がマドを開けて上放れ、５日続伸している。２９日の取引終了後、コラボレーション事業やフードデリバリー事業などを手掛けるｓｐａｃｅｔｉｍｅｓ（東京都渋谷区）の株式の５１．６％を取得し子会社化したと発表しており、好感した買いを引き寄せている。取得価額は非開示。業績に与える影響は精査中としている。



ｓｐａｃｅｔｉｍｅｓはアニメやゲーム、芸能人などのサブライセンスを取得、保有した上でのイベント企画やグッズ販売を手掛けているほか、対面型のカフェやグッズ販売店舗などの運営も行うエンターテインメントに精通した企業。ギグワークスは２４年１月に作詞家の秋元康氏との共同出資により合弁会社Ｇｒｅｅｎ Ｌｉｇｈｔを設立し、イベントの企画・運営やスタッフィング事業（ライブエンタメ事業）などの実績を積み上げており、今回のｓｐａｃｅｔｉｍｅｓ子会社化によるシナジーを期待する。



ギグワークスはきょう３０日、協業による第１弾企画として、アイドルグループ「日向坂４６」とのコラボレーションカフェを２０２６年中に開設する予定と開示した。



出所：MINKABU PRESS