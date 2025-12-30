養命酒が７連騰で１９９０年以来の高値圏、非公開化に向けた入札「米ＫＫＲが優先交渉権」と伝わる 養命酒が７連騰で１９９０年以来の高値圏、非公開化に向けた入札「米ＫＫＲが優先交渉権」と伝わる

養命酒製造<2540.T>が大幅高で７連騰。５０００円の大台に乗せ、１９９０年１月以来の高値圏に浮上した。米ブルームバーグ通信が２９日夜、「薬用酒メーカーの養命酒製造の非公開化に向けた入札で、米投資会社のＫＫＲが優先交渉権を得た」と報じた。報道を受け、養命酒は３０日にコメントを発表。「非公開化に向けた入札で米系投資会社のＫＫＲに優先交渉権を付与したことは事実」と表明した。ＴＯＢ（株式公開買い付け）の実施に向けて株価に上乗せされるプレミアム幅を期待した買いが優勢となっている。



記事によると、これまでの２回の入札にＫＫＲ＜KKR＞を含む複数のファンドが応札していた。買収価格などの条件を詰め、２０２６年１月にもＴＯＢを実施する方向で調整しているという。また、養命酒の筆頭株主で旧村上ファンド関係者が資金提供をする湯沢（東京都渋谷区）の出方が焦点だとしたうえで、「ＫＫＲは湯沢と協議し、条件が整えばＴＯＢを実施する」と伝えている。養命酒は３０日のコメントのなかで、２６年１月に公開買い付けを実施する見通しは立っていないとしつつ、今後開示すべき事項が生じた際には速やかに開示する方針を示した。



出所：MINKABU PRESS