30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比2.4％減の509億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.8％減の290億円となっている。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> など12銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が6.03％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が3.46％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は11.27％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は10.16％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は9.76％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は7.55％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は6.66％安と大幅に下落している。



日経平均株価が196円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金142億9100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均168億6000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が41億8600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が25億1000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が22億8700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が21億2100万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が16億1100万円の売買代金となっている。



