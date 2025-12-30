来年6月で活動終了するロックバンド「SHISHAMO」が29日、インテックス大阪（大阪市住之江区）で行われたFM802 ROCK FESTIVAL「RADIO CRAZY」（以下レディクレ）に出演し、「明日も」など全8曲を披露。4日間行われた同フェスの大トリを飾った。

これまでのレディクレライブ映像とともに「恋する」で幕を開け、「君と夏フェス」を熱演後、「レディクレ！」「イェー！」とファンとコール＆レスポンス。ボーカル・宮崎朝子は「なんでこんなに暑いの？冬なのに。2曲やって汗だくになっちゃいました」と会場の熱気に驚いた。

活動終了についても触れ、「シシャモにとって今日がラスト・レディクレになります」と報告した。

「2013年から出させてもらってますから、たくさんの思い出があります。あ…最後なんだ、と感じる。寂しくもあるんですけど、とにかく今日この時間、一瞬一瞬をかみしめて演奏したい」と力を込めた。

また、「レディクレは10代からずっと出させていただいてます。ほんとにありがたいことだし、愛も感じます。立ち続けられる自分たちでいられてることへの誇りも感じさせてもらえる」と感謝した。

「最後なんですけど、ここまでたくさんの思い出がつくれたレディクレで、最後に大トリを務めさせていただける」と感慨深げ。「今年も帰って来られてうれしいです。活動終了するとは言いましたが、まだまだゴリゴリライブもやっていきます」と、ゴールまで各地のファンに生の音楽を届けに行くことを誓っていた。