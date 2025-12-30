「坂道グループ」2025年の卒業メンバーを振り返る 卒業後の活躍は？【櫻坂46・日向坂46編】
乃木坂46、櫻坂46、日向坂46からなる坂道グループ。2025年には各グループに新メンバーが加入した一方で、グループを離れて次の道へと進む卒業生も相次いだ。坂道グループ全体では総勢15名が卒業、または卒業を発表している。本稿では、2名が卒業した櫻坂46、6人が卒業を迎え、1人が卒業発表した日向坂46を取り上げる。
【写真】2025年に櫻坂46・日向坂46を卒業したメンバー
■一期生全員卒業で新体制となった櫻坂46と日向坂46
東京ドームと京セラドーム大阪でグループ史上初の“ドーム5days”を完遂した4〜5月、7〜8月の全国ツアー「5th TOUR 2025 “Addiction”」など、数々のステージで独自の世界観を強めた櫻坂46。4月には9人の新メンバーを迎え入れ、一期生がすべて卒業したグループは、二期生を筆頭とする新体制になった。
3月20日に千葉・幕張イベントホールで開催した「Buddies感謝祭 2025」では、一期生で最後の在籍メンバーとなった小池美波の卒業セレモニーを実施。5月末には自身のインスタグラムで、グループでの活動を終了したと報告した。
12月16〜17日に千葉県・幕張イベントホールで行われた「Buddies感謝祭 2025 EX」の最終日で、卒業セレモニーを迎えたのは二期生の井上梨名だ。公演終盤には「7年間のアイドル人生、100点満点です！」と告げ、笑顔に。21日放送のグループ名を冠したラジオ番組『櫻坂46 こちら有楽町星空放送局』（ニッポン放送／毎週日曜23時）では、約3年半にわたり、4代目として務めたメインパーソナリティの座を、後輩で三期生の小島凪紗に託した。
櫻坂46と同じく、新体制となったのは日向坂46だ。年内に一期生が全員卒業して、二〜四期生、そして、3月に新加入した10人の五期生での活動がスタート。5月の「BRAND NEW LIVE 2025 『OVER THE RAINBOW』」を皮切りに新たな一歩へと踏み出し、二期生3人の卒業決断を受け止めた。
1月25日に千葉県・幕張イベントホールで卒業セレモニーを開催したのは、一期生の東村芽依だ。卒業後は日向坂46のマネジメントを手がける古巣のSeed ＆ Flowerを離れ、11月27日にTWIN PLANETへの所属を発表。12月18日にはオフィシャルファンクラブを開設し、新たなスタートを切った。
4月5〜6日に神奈川県・横浜スタジアムで行われた「6回目のひな誕祭」の初日には、一期生の佐々木美玲の卒業セレモニーが行われた。7月1日には、グループのOG・渡邉美穂も所属するQueen-Bへの移籍が発表され、同12日には公式ファンクラブがスタート。レギュラーのラジオ番組『佐々木美玲のハピハピ！ハッピーラジオ！』（インターエフエム）への出演など、順調な活動を続ける。
佐々木美玲がラストステージを飾った「6回目のひな誕祭」の最終日には、初代キャプテンで一期生の佐々木久美も卒業セレモニーを実施した。当日は、キャプテンの座を後輩で三期生の高橋未来虹（※高の正式表記は「はしごだか」）へと託し、長濱ねるや影山優佳ら、前身“けやき坂46”時代からのOGもステージに駆け付けて話題に。卒業後は、「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（テレビ東京）での土曜日MCなど、多方面で活躍する。
■二期生の卒業も続いた日向坂46
そして、グループ最後の一期生となったのは高瀬愛奈。4月30日〜5月1日に千葉県・幕張イベントホールで開催した「13th Single ひなた坂46 LIVE」の最終日には卒業セレモニーが行われた。6月25日には「お久しぶりです！高瀬愛奈です」からはじまる投稿でインスタグラムの開設を報告。8月14日の投稿では「キャットシッター」「ペット防災管理士」などの資格を取得したと明かした。
一期生全員の卒業後、6月27日に行われた14thシングル「『Love yourself!』発売記念配信ミニライブ」で卒業セレモニーを実施したのは、二期生の富田鈴花だ。7月に東京・立川ステージガーデンで開催し、同期の松田好花をゲストに迎えたソロライブ「One Last Live」を経て、8月5日に行われた自身の1st写真集『鈴花サーキット』の発表記念記者会見でメンバーとしての活動を終了。12月14日には自身のインスタグラムで、世界的な人気を誇る舞台『ローズ』への出演を発表した。
二期生でもう1人、ラストステージに立ったのは河田陽菜。9〜10月にかけて行われた全国ツアー「ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」の東京公演初日、11月19日の東京・国立代々木競技場 第一体育館で卒業セレモニーが行われた。
さらに、12月1日には二期生の松田が16thシングル『クリフハンガー』の活動をもっての卒業を発表した。2026年1月29日には、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで卒業セレモニーが実施される。卒業発表時のブログでは「卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています」と芸能活動の継続を示唆しており、自身の名を冠した『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送／毎週木曜24時）などの経験も糧に、次なる道での活躍も期待される。
