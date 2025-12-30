¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¦¿Íµ¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¸ì¤ë¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¥·¥§¥ê¡¼¡Ê£³£Ò¡Ë¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë³ûµÜµ³¼ê¡ÖÇ½¸¡¤Ç¤ÎÆ°¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡±àÅÄ¶¥ÇÏ£²ÆüÌÜ¡Ê£±£²·î£³£°Æü¡Ë
¡¡¡Ô¾®ËÒ¡¡ÂÀ¡Õ
¡¡£³¾¡¤òµó¤²¤Æ£²£²£·¾¡¡£¥Ú¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¥Ê¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ëµ¤¹ç¡£¡Ö¤¹¤ó¤Ê¤ê¹Ô¤±¤¿¤é¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¨¥¤¥·¥ó¥Æ¥à¥¸¥ó¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥ó£²ÁöÌÜ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô²¼¸¶¡¡Íý¡Õ
¡¡£±£²£´¾¡¡£´üÂÔ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥ì¥¤¥ä¡Ê£³£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÇ½¸¡¤Ç¤Ï¥²¡¼¥È¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÀï¤Ç¤É¤¦¤«¤À¤±¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥é¥¯¥×¥¨¥ë¡Ê£¸£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÁ±Àï¤Ï¤¹¤ë¡£¤â¤¦°ìÊâÁ°¿Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¢¥Õ¥í¥¸¡¼¥¿¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤â¡Ö³°ÏÈ¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎÁö¤ê¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó£³ÈÖÏÈ¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤É¤¦¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô³ûµÜ¡¡¾Í¹Ô¡Õ
¡¡£±¾¡²Ã»»¤Ç£·£´¾¡¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥§¥ê¡¼¡Ê£³£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÇ½¸¡¤ÎÆ°¤¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ë¥È¥Ù¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÃæµ÷Î¥Àï¤¬¹ç¤¨¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¤¥º¥¸¥ç¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤â¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÎÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¤¥ó¥²¥Ë¥¦¥à¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¢¤¡Ë¡£
¡¡¡ÔºûÅÄ¡¡ÃÎ¹¨¡Õ
¡¡£±¾¡ÄÉ²Ã¤Ç£·£²¾¡¡£¥â¥º¥¢¥«¥È¥ó¥Ü¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤Ç°ìÁöÆþº²¡£¡Ö£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£µ÷Î¥¤òÌá¤·¤Æ¤É¤¦¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÄ¹Ã«Éô¡¡½ÙÌï¡Õ
¡¡£¶£µ¾¡¡£¥»¥¤¥¦¥ó¥¨¥ó¥×¥ì¥¹¡Ê£µ£Ò¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò°Õ¼±¡£¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ô¥¡¥ó¥»¥¾¥Ë¥¨¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡£¶ÔÎÌ¤Î£µ£¸¥¥í¤¬¥«¥®¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ò¥ó¥«¥¯¡Ê£·£Ò¡Ë¤â¡Öµ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ù¥é¥¸¥ª¥±¥ó¥·¥í¥¦¡Ê£²£Ò¡Ë¤â¡ÖÁ°¡¢Á°¤Ç±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÅÚÊý¡¡ñ¥ÂÀ¡Õ
¡¡£¶£´¾¡¡£¥¯¥é¥¤¥ª¥Ö¥¸¥¢¡¼¥¹¡Ê£´£Ò¡Ë¤ËÁ°¿Ê¤ò¸«¹þ¤à¡£¡ÖÁ°Áö¤ÎÁö¤ê¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤â¡ÖÄ´¶µ¤Ç¤Î¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿·¾±¡¡³¤À¿¡Õ
¡¡£µ£¶¾¡¡£¥³¥ó¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡Ê£¶£Ò¡Ë¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¡ÖµÙ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÈè¤ì¤Ï¼è¤ì¤¿¡£³°ÏÈ¤â¤¤¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÀî¸¶¡¡Àµ°ì¡Õ
¡¡£µ£µ¾¡¡£¤ªÁ¦¤á¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ù¥ë¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÁ°Áö¤Ë°ú¤Â³¤¤¤Æ¤Î£±£²£³£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¡£¸«¤»¾ì¤Ïºî¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç»³¡¡¿¿¸ã¡Õ
¡¡£µ£²¾¡¡£¥ß¥ë¥È¥×¥é¥¤¥à¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ç¥á¥¤¥óÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£¡Ö³°ÏÈ¤Ï¤¤¤¤¡£¥Ï¥Ê¤«£²ÈÖ¼ê¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤é¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç»³¡¡Î¶ÂÀÏº¡Õ
¡¡£µ£°¾¡¡£¥ß¥¹¥È¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ç°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£¡ÖÇÏ¾ì¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¹½¤¨¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¤¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¥Õ¥¡¥Ö¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ï¡Öµ÷Î¥Ã»½Ì¤¬¤É¤¦¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç³Á¡¡°ì¿¿¡Õ
¡¡£´£¶¾¡¡£¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¹¥´¶¿¨¡£¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ð¥ó¥Ë¥å¡¼¡Ê£³£Ò¡Ë¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡Ô¾®Ã«¡¡Å¯Ê¿¡Õ
¡¡£´£³¾¡¡£¥¨¡¼¥È¥ë¥É¥¥¥¨¡Ê£¸£Ò¡Ë¤ËÈ¿·â¥à¡¼¥É¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ê¥ê¡¼¥ª¥Ö¥¶¥Ï¡¼¥È¡Ê£¹£Ò¡Ë¤â¡ÖÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí¡Û¡ý¤Ï£Ö¸õÊä¡¢¡û¤Ï¾å°ÌÆþÃå¡¢¢¤¤Ï¿µ½Å¤Êµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Î´¶¿¨