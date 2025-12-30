元乃木坂４６で女優の生駒里奈が３０日までに自身のＳＮＳを更新。３０歳の誕生日を迎えたことを報告した。

２９日に３０歳の誕生日を迎えた生駒。インスタグラムを更新し、「お誕生日を迎えましたー！３０代突入です ずっと待ってた３０代！楽しい日々になりますように。するのは自分自身だからね！！やりたい事にまっすぐ向き合っていきます！」と記し、誕生日を迎えたことを報告。

乃木坂の初代センターは「お母さん産んでくれてありがとう。お父さん育ててくれてありがとう。まだまだ子供やらせてください。笑笑 親孝行沢山していけるように頑張りますだ！！そして、いつも応援してくれるファンの皆さん。いつも生駒を想ってくれてありがとうございます。あなたの存在が私が仕事が出来る理由です。今後の私にも期待していてください！！一番お気に入りの赤ちゃんの頃の生駒ちゃんの写真と共に。」と続け、赤い半袖半ズボン姿の幼少期の写真を公開した。

この投稿にはお笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜から「おめでとう」、女優・南果歩から「生駒ちゃん ３０歳おめでとう これからが楽しみね」、フリーの宮島咲良アナウンサーから「おーめーでーとーーーーーーーー！！！！！だいすき！！！！」などのコメントが寄せられ、多くのいいねが付けられている