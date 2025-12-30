【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】

【スクープの裏側】清原和博 夜の「ご乱行」3連発（00年〜05年）…キャンプ中の夜遊び、女遊び、無断外泊は恒例行事だった

東京五輪柔道ジョージア代表

◇ ◇ ◇

新型コロナウイルスが猛威をふるい、4回目の緊急事態宣言下にあった2021年7月。安倍元首相肝いりの東京五輪は1年延長の末、強行された。後継の菅元首相はワクチン接種を急ピッチで進めたものの、ウイルスが蔓延していた。

1億総ひきこもり生活を強いられる中、知人を通じて「ジョージアの柔道選手が東京タワーで遊んでる！」と情報提供があった。ほぼリアルタイムの27日夜だった。

大会組織委はナシのつぶて

提供写真を精査し、東京タワー観光を楽しむ面々がジョージアの公式ユニホームを着用していたことを確認。IOC（国際オリンピック委員会）や大会組織委員会はコロナ対策として、選手らの行動範囲を競技場や選手村などに制限していたことから、ルール違反の疑いは濃厚だった。

ところが、大会組織委は日刊ゲンダイの取材にナシのつぶて。31日になってルール違反を認め、銀メダリスト2人の「資格認定証」の剥奪を公表。2人とも五輪メダリストとして無事に帰国した後だった。