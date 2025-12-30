大みそかの第76回NHK紅白歌合戦の2日目の公開リハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、11年連続出場の演歌歌手・三山ひろし（45）が囲み取材に応じた。

会見場には、普段コンサートで使っているという「黄金のけん玉」をさばきながら登場した三山。2017年から毎年紅白歌合戦でけん玉ギネス記録に挑戦しており、「昨年に引き続きまして、けん玉ギネス記録チャレンジということでございますので、一人ずつ増えていくということで、今回は129人目に私が決めさせていただきます」と意気込んだ。今年は「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」と題し、楽曲とけん玉パフォーマンスで紅白を盛り上げる。

このけん玉チャレンジは、過去8回のうち5度のギネス世界記録を樹立していて、最近の紅白の風物詩にもなっている。だが、今回は懸念も……。

この日公開されたリハーサルでは、司会でけん玉チャレンジのトップバッターも務める有吉弘行（51）がまさかの失敗。報道陣がどよめくなか、三上は「しっかりと見させていただいておりました」とし、「今年は不安がかなりありますね」と続けて、会場を沸かせた。そんな有吉には「やっぱり膝で上げて膝で受けるっていうのが基本動作なので」と成功のためのアドバイスを送っていた。

加えて「私、けん玉教則本出してますので、そちらの方をご覧になっていただければなと。でも時間ないですよね。言っていただければすぐ事務所から送ります」と話した。

放送100年の節目となる今年の紅白でのチャレンジに注目が集まる。

