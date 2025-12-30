大みそかの第76回NHK紅白歌合戦は29日、2日目のリハーサルが東京・渋谷のNHKホールで行われ、4年連続の出場となるダンス＆ヴォーカルグループ「BE:FIRST」はリラックスした表情で音合わせに臨んだ。

マスコミ取材では、メンバーのLEOが「グループとしてすごい成長があった年。本当にいい年だったので、いい形で締めくれるよう頑張りたいと思います」などと抱負を語った。紅白で披露する楽曲「夢中」は4月のフジテレビ系ドラマ「波うららかに、めおと日和」主題歌としても流れた、グループ最大ヒットとなったラブソングだ。

グループはTBS系で30日生放送の「第67回輝く！日本レコード大賞」でも優秀作品賞受賞の売れっ子。今年はRYOKIこと、三山凌輝（26）が11月に脱退したことでメンバーが6人になった。水谷豊（73）と伊藤蘭（70）を両親に持つ女優の趣里（35）と三上は結婚、第一子誕生が伝えられた。メンバーが1人欠けても、それを吹き飛ばすパフォーマンスを見せられると6人は自信を持っているようだ。

