12ºÐ¤ÇËÌ³¤Æ»¢ªÀÄ¿¹¤Ø¡ÄÀèÇÚ¤Ø¤Î¡ÖÆ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¡¡´ÆÆÄÀä»¿¤Îº¸Â¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¡×
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Îº£ÅÄ¾¢¡ÖÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Î¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤µ¤ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ï12·î29Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î1²óÀï¤Ç¡¢½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤Ë5-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾16Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤â¤É¤è¤á¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏMFº£ÅÄ¾¢¡Ê3Ç¯¡Ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀèÇÚ¤ËÆ´¤ì¤ÆËÌ³¤Æ»¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÃË¤¬¡¢¥´¥é¥Ã¥½¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò2-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡¢ºÇ½é¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æº£ÅÄ¤ÈDFÎÓÅÍ°¦¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾29Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬º£ÅÄ¤ÎÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤éº¸Â¤ÇÌÂ¤ï¤º¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÃÏ¤òÇç¤¦ÃÆÆ»¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¾×·âÅª¤Ê°ì·â¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤êÈ´¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Öº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÃÆÆ»¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¤É¤è¤á¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤â¤¦Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤Îº£ÅÄ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬¡¢¡Ö¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡¡ÀµÌÚ¾»Àë´ÆÆÄ¤â¡¢¡ÖÈà¤Îº¸Â¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ì½µ´Ö¤¯¤é¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç»È¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢Èà¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£°ìÊý¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤¿Ä¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø²ÝÂê¤â´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³ØÆþ³Ø»þ¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤È¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Î¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤µ¤ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÀÄ¿¹»³ÅÄ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼¼ÍöÂçÂôFC½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¡ÖÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª·è¾¡¤ÇÈ¬¸Í³Ø±¡ÂçÌîÊÕÃÏÀ¾¤ËÇÔ¤ì¡¢¸©Æâ418Ï¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ù¤·¤¤·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¡¢°Õ¸«¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Îý½¬¤«¤é¤â¶¯ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿º£ÅÄ¡£2²óÀï¤Ç¤Ï¶¯¹ë¤ÎÂçÄÅ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë