イタリア・シチリア島のエトナ火山が、28年ぶりに最大規模で噴火した。

29日（現地時間）イタリア国立地球物理学火山学研究所（INGV）によると、27日、エトナ山の北東火口で大規模な溶岩が2度にわたり噴き出した。

24日から噴火の兆しが見え始めていた火口は、27日未明に本格的に活動を始めた。

溶岩噴泉は27日午前10時ごろ始まった。高さは100〜150メートルに達し、火山灰と煙は海面基準で高さ8キロにまで到達した。

噴出は1時間余り続いたあと静かになるように見えたが、午後3時ごろ急激に勢いを増した。その後、溶岩は400〜500メートルの高さまで噴き上がり、煙と火山灰の柱は高さ10キロに達した。2度目の激しい溶岩噴出は約45分間続いたとINGVは伝えた。

北東火口はエトナ山の4つの火口の中で最も古く、これまでは比較的小規模な活動しか観測されてこなかった。今回の噴火は、28年ぶりに最も強力な水準だとINGVは評価した。

エトナ山は標高約3357メートルで、欧州で最も高い活火山だ。エトナ山は今年に入ってからだけでも数回噴火している。特に今年2月にも大規模な噴出があり、その際に放出された二酸化硫黄が偏西風に乗って9000キロ離れた韓半島（朝鮮半島）上空にまで到達し、話題になったこともあった。

現在、エトナ山は雪に覆われている。雪と溶岩が出会うと急速に溶けながら高圧の蒸気が発生し、この過程で大きな爆発が起こる可能性もあり非常に危険だというのが当局の説明だ。

こうした当局の警告にもかかわらず、火山が溶岩を噴させる壮観を見ようと写真家や登山客が押し寄せ、地域当局は安全管理に頭を抱えている。