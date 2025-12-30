電撃結婚の田村真子アナ、仕事納めを報告「感謝の感謝の2025年でした」 “同期”への思いも
TBSの田村真子アナウンサー（29）が29日、自身のインスタグラムを更新。仕事納めを報告した。
【写真】幸せいっぱいのラヴィット＆同期ショット…田村真子が仕事納め
田村アナは、写真を添えて「今年もおかげさまで無事に仕事納めをすることができました。朝のラヴィットではMWLを見てこの一年も面白いことがたくさん、笑いに溢れた2025年だったなぁと応募してくださった皆さんありがとうございました。(前に横たわってくれたこの写真の田辺さんが好きすぎる)。そして10年の付き合いである同期あみを送り出し、寂しいけどそれぞれの道でこれからも一緒にがんばりたいなと。離れても同期は一生同期！！かけがえのない存在です▼（ハート）」と記した。
続けて「そして土曜日には初のラヴィット忘年会！普段と違う雰囲気でいつもとは違った緊張がありましたが、こういう形で一年を締めくくるのも楽しいなぁと温かい気持ちで終えることができました。見てくださった皆さんありがとうございました！サーバーが重くなってしまったのか見にくいところがあったようで申し訳ありませんでした。今年もたくさんの番組を通して多くの方にお世話になり、感謝の感謝の2025年でした。ありがとうございました」と締めくくった。
田村アナは1996年2月3日生まれ。三重県出身。上智大学文学部新聞学科卒業。2018年4月、TBSに入社。毎年恒例の『好きな女性アナウンサーランキング』では2024、25年とTBSのアナウンサー史上初の2連覇を果たした。26日、自身のインスタグラムで結婚を電撃発表した。
