12月30日は「地下鉄記念日」　最初にできた地下鉄線はどこ

「12月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「地下鉄記念日」！1927（昭和2）年の12月30日、東京・上野〜浅草間に日本初の地下鉄が開業しました。その距離わずか2.2キロメートル。所要時間は4分50秒、運賃は10銭（現代の価値に換算すると約2000円）という高さ。それにもかかわらず、開業日には1日で10万人に近い人が乗車しました。

自動改札に間接照明？ロンドンの地下鉄がお手本！

日本初の地下鉄は、戦前の実業家で東京地下鉄道株式会社（後の帝都高速度交通営団、現在の東京地下鉄株式会社、通称東京メトロ）の創立者である早川徳次（はやかわ・のりつぐ）（1881〜1942年）が、1914（大正3）年に欧州を訪問した際、英・ロンドンで地下鉄が発達している様子を見聞し、「東京にも地下鉄を！」として実現させたもの。当時は蒸気機関車が主流でしたが、この地下鉄路線で初めて地下鉄用電動車両として「モハ1000形1001号」が開発されました。

日本初の地下鉄は上野〜浅草間のわずか2.２キロメートルから（photoAC）

また、駅にはウィングが回転して通過できる自動改札機が設置されたり、間接照明が取り入れられたりと、当時としては画期的で新しいことだらけだったようです。この路線は現在、東京メトロ銀座線として浅草〜渋谷間の14.2キロメートルで運行され、1日平均21万7244人（2023年）の乗客に利用されています。

東京を走る地下鉄13路線の名前、全部言えますか？

銀座線の後に開通したのは、丸ノ内線（1954年、池袋〜御茶ノ水間）。その次が日比谷線（1961年、南千住〜仲御徒町間）、東西線（1964年、高田馬場〜九段下間で開業）など併せて、東京都内に計9本が開通。東京都が運営する都営地下鉄も浅草線、三田線、新宿線、大江戸線が開通しました。

ちなみに関西では、1933（昭和8）年5月に、日本初の公営地下鉄となる第1号線（後の御堂筋線）が、大阪市の梅田〜心斎橋間の3.1キロメートルで開業しました。

現在の東京メトロ銀座線車両はモハ1000形を模したデザイン（photoAC）

地下鉄がどんどん開業する中、1970年代後半には「地下鉄の電車はどこから入れたの？それを考えてると一晩中寝られない」というフレーズが有名な、漫才師の春日三球・照代による「地下鉄漫才」が一世を風靡しました。当時は地下鉄がネタになる時代だったのです。確かに、「どこから入れるんだろう？」と思った人は多いはず。現在、東京都内を走る地下鉄13路線中、全区間地下だけを走っているのは、東京メトロ南北線と半蔵門線、都営大江戸線と浅草線4路線だけです。

東京の地下は穴だらけ、考えただけで眠れない!?

東京の地下鉄路線図を見ると、23区内を縦横無尽に線路が入り乱れて通っているのがわかります。現在最も深いホームは都営地下鉄大江戸線の六本木駅で、地下42.3メートル。

東京の地下鉄は新しいものほどどんどん深くなっていく（photoAC）

そして、地下鉄が走るトンネルの直径は、通常5〜7メートル（単線）から8〜10メートル（複線）だそう。そんなホームやトンネルが東京の地下で重なるように建設されているのです。一番接近しているところでトンネルとトンネルの間がわずか数メートルらしい……。そんなことを聞くと、どこから電車を入れたのか？よりもむしろ、「東京の地下は穴だらけで大丈夫なのか？」ということの方が気になって眠れないのは筆者だけでしょうか（笑）

【画像】12月30日は「地下鉄記念日」 初めての地下鉄用電動車両を模してデザインされた銀座線の車両（3枚）