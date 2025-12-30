「笑顔で迎えてやろうぜ」初戦敗退の福井商、控え選手たちの言動に指揮官は「すごく素直な子たちです」【選手権】
［高校選手権・１回戦］高川学園（山口）３−０ 福井商（福井）／12月29日／NACK５スタジアム大宮
福井商は12月29日、全国高校サッカー選手権大会の１回戦で高川学園と対戦。前半に３失点し、後半の途中からは攻勢に転じたものの最後までゴールが遠く、０−３で敗れた。
２年連続３回目の出場だったが、初勝利はならず。悔しい一戦の直後、印象的なシーンがあった。高木謙治監督や選手の取材のために試合会場のミックスゾーンに向かう道中、福井商の控室前で選手たちの会話を耳にした。「笑顔で迎えてやろうぜ」。そんなことを言っていたと思う。
この件を高木監督に伝えると、40歳の指揮官は言葉に詰まりながら「それを聞いて、僕も感動します。分かっていてくれた」とし、こう続けた。
「私は言っているだけですけど、あの子たちがちゃんと心で感じて、その感情をしっかりと表現できている。すごく素直な子たちです。どんどん、どんどん吸収して、どんどん、どんどん成長していってくれてるので、そういう素直さが、そういう言動を生んでいると思います」
選手たちの姿勢に感じ入っていた。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
福井商は12月29日、全国高校サッカー選手権大会の１回戦で高川学園と対戦。前半に３失点し、後半の途中からは攻勢に転じたものの最後までゴールが遠く、０−３で敗れた。
２年連続３回目の出場だったが、初勝利はならず。悔しい一戦の直後、印象的なシーンがあった。高木謙治監督や選手の取材のために試合会場のミックスゾーンに向かう道中、福井商の控室前で選手たちの会話を耳にした。「笑顔で迎えてやろうぜ」。そんなことを言っていたと思う。
この件を高木監督に伝えると、40歳の指揮官は言葉に詰まりながら「それを聞いて、僕も感動します。分かっていてくれた」とし、こう続けた。
「私は言っているだけですけど、あの子たちがちゃんと心で感じて、その感情をしっかりと表現できている。すごく素直な子たちです。どんどん、どんどん吸収して、どんどん、どんどん成長していってくれてるので、そういう素直さが、そういう言動を生んでいると思います」
選手たちの姿勢に感じ入っていた。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！