名古屋が異例のレンタル容認。20歳日本人FWがアルゼンチン３年目に突入「思っていたよりも過酷で素晴らしいもの」
名古屋グランパスは12月30日、アルゼンチンのアソシアシオン・アトレティカ・アルヘンティノス・ジュニアーズに期限付き移籍している貴田遼河に関して、期限付き移籍を延長することを発表した。
名古屋U-18出身で、2023年５月にプロ契約を結んだ貴田は、翌24年にAAアルヘンティノス・ジュニアーズにレンタル移籍。25年もレンタル期間を延長し、来年で３年目となる。
20歳FWはクラブの公式サイトを通じて、「お久しぶりです。貴田遼河です！来季もアルヘンティノスでチャレンジすることに決めました」と報告。「期限付き移籍３年目という異例の選択を許してくれた名古屋グランパスには心から感謝します」とし、「アルゼンチンでのチャレンジは思っていたよりも過酷で素晴らしいものです」と伝える。
「もう少しの間、僕のチャレンジを応援してくれると嬉しいです。闘ってきます！」
南米のサッカー伝統国で研鑽を積む。さらなる成長が楽しみだ。なお、期限付き移籍期間は2026年12月31日までとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
名古屋U-18出身で、2023年５月にプロ契約を結んだ貴田は、翌24年にAAアルヘンティノス・ジュニアーズにレンタル移籍。25年もレンタル期間を延長し、来年で３年目となる。
20歳FWはクラブの公式サイトを通じて、「お久しぶりです。貴田遼河です！来季もアルヘンティノスでチャレンジすることに決めました」と報告。「期限付き移籍３年目という異例の選択を許してくれた名古屋グランパスには心から感謝します」とし、「アルゼンチンでのチャレンジは思っていたよりも過酷で素晴らしいものです」と伝える。
「もう少しの間、僕のチャレンジを応援してくれると嬉しいです。闘ってきます！」
南米のサッカー伝統国で研鑽を積む。さらなる成長が楽しみだ。なお、期限付き移籍期間は2026年12月31日までとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集