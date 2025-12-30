広島県在住・36歳女性が実家暮らしを選ぶ理由とは？ All About ニュース編集部が実施した「実家暮らし」に関する調査から、現在実家暮らしをしている人の生活費や将来の計画などを紹介します。

All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。

今回は、広島県在住36歳女性のエピソードを紹介します。

回答者のプロフィール＆実家の状況

回答者本人：36歳女性
職業：パート
在住：広島県福山市
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：両親不明、自分208万円
実家の間取り：10LDK

毎月の生活費や貯金額は？

実家に入れている生活費：10万円
交際費：8万円
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：3000万円

実家を出る予定は「なし」、恋愛や結婚願望についても「なし」と回答しています。

「無駄に家賃を払うぐらいなら」

現在、実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると、「仕事場が実家から近いので、わざわざ一人暮らしをして無駄に家賃を払うぐらいなら、家族と暮らせるうちに暮らしておこうと思ったから」とのこと。

さらに、「両親も高齢なので、二人っきりにさせておくよりは自分がいて話し相手になる方がいいと思ったから」と話しました。

「周りから変な目で見られる」ことが悩み

実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「生活リズムが違うことが多いので、その点は苦労している。仕事から帰って来ると両親はもう眠たい時間なので、大きな音を立てないように、お風呂も静かに入るように、いろいろ神経を使うところ」と言います。「あとは周りから変な目で見られるところ」と続けました。

お金に関する悩みについては、「一人暮らしをするよりは安く上がっているけど、食費や光熱費はやはり一人暮らしより高くなるところが悩みです」と教えてくれました。

通勤利便性が高く、1人暮らしの必要性を感じなかったことから実家暮らしを選択している回答者。今後も実家を出る予定はないと言い、着実に貯金額も増やせているようです。両親との生活には、生活リズムが違うことや周囲の視線が気になるなど、多少なりともストレスを感じている様子もうかがえました。

※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)