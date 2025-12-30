サッカー日本代表の中村敬斗選手は12月28日、自身のInstagramを更新。オフのイケメンショットを公開しました。（サムネイル画像出典：中村敬斗選手公式Instagramより）

サッカー日本代表の中村敬斗選手は12月28日、自身のInstagramを更新。イタリアで過ごすオフショットを公開しました。

【写真】中村敬斗のイケメン姿

「カッコイイーー！」

中村選手は「イタリアの冬の旅行」とつづり、7枚の写真を載せています。旅行で訪れたイタリアで、オフのイケメンショットを披露。街中で佇む姿や、小さな子どもと一緒にサッカーをする姿など現地を満喫する様子です。

コメントでは「男前すぎーー！！」「カッコイイーー！」「シンプルなコーデなのに…オーラがハンパないです」「すきーーーかっこいい」「笑顔が素敵ですね！」「カッコよすぎ」「オシャレだしかっこいいしこの世の賞賛の言葉を全て並べても足りない」と、絶賛の声が集まっています。

「最高すぎる締め括りにしてくれてありがとう！」

普段の投稿ではサッカーに関する内容が多い中村選手。11月18日には「11月シリーズ2連勝」と、代表戦の写真を公開していました。ファンからは「最高すぎる締め括りにしてくれてありがとう！」「最高すぎて泣きました」「イスアシスト！ナイスゴール！流石」といった称賛のコメントが。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)