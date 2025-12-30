「男前すぎーー！」サッカー日本代表、オフのイケメンショット公開「オーラがハンパない」「カッコよすぎ」
サッカー日本代表の中村敬斗選手は12月28日、自身のInstagramを更新。イタリアで過ごすオフショットを公開しました。
【写真】中村敬斗のイケメン姿
コメントでは「男前すぎーー！！」「カッコイイーー！」「シンプルなコーデなのに…オーラがハンパないです」「すきーーーかっこいい」「笑顔が素敵ですね！」「カッコよすぎ」「オシャレだしかっこいいしこの世の賞賛の言葉を全て並べても足りない」と、絶賛の声が集まっています。
「カッコイイーー！」中村選手は「イタリアの冬の旅行」とつづり、7枚の写真を載せています。旅行で訪れたイタリアで、オフのイケメンショットを披露。街中で佇む姿や、小さな子どもと一緒にサッカーをする姿など現地を満喫する様子です。
