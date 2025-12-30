CORTIS、日本の音楽特番で圧巻パフォーマンス 韓国新人賞ラッシュの実力証明
5人組グループ・CORTISが、29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）に出演した。
【写真】coolな立ち姿！『AAA 2025』2冠に輝いたCORTIS
CORTISは、The 1st EPのイントロ曲「GO!」を披露。圧倒的なライブパフォーマンスを披露し、デビュー以来、韓国で“今年最高の新人”と報じられている実力を鮮明に示した。SNSでは「新人とは思えない存在感」「最高のパフォーマンス」といったコメントが相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。
CORTISは2025年8月に韓国でデビューした新人グループ。最大の特徴はメンバー全員が楽曲制作・振付・映像制作に主体的に関わる“ヤングクリエイタークルー”である点。CORTISの日本での注目度は、8月のデビュー直後から異例のペースで高まった。韓国でのデビューからわずか3日後には、11月3日に東京ドームで開催された『MUSIC EXPO LIVE 2025』のラインナップに加わったことが発表され、トップライナーが集う日本の大型イベントで堂々としたステージを披露。続く11月5日には BTSが日本で初めてショーケースを行ったSpotify O-WESTにて日本初のショーケースを開催した。
その後も、日本テレビ系『バズリズム02』、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』、日本テレビ系『with MUSIC』など主要音楽番組への出演が相次ぎ、日本国内における認知度と期待感が一気に高まった。
