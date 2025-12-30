¤ä¤Ã¤Ñ¤êMrs. GREEN APPLE¤Ï¤¹¤´¤¤¡ÄÎáÏÂ¤Î¾ï¼±Ž¢¥¤¥ó¥È¥í¤ÏÃ»¤¤¤Û¤¦¤¬Çä¤ì¤ëŽ£¤òÊ¤¤·¤¿¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÌ¾Á°
»ä¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤éBillboard JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ëÇ¯´ÖJAPAN Charts TOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥íÉÃ¿ô¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï2018Ç¯¤Ë¡¢»ä¤¬¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤Î½ÐÂê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥È¥íÃ»¤¤¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¤Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤·¤«¤Ë2018Ç¯¤ÎÇ¯´Ö1°Ì¤¬¡¢¥¤¥ó¥È¥í0ÉÃ¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖLemon¡×¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯´ÖJAPAN Charts TOP100¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎBillboard Hot100¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢CDÇä¾åËç¿ô¡¢YouTube¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¿ô¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¿Íµ¤¶Ê¥È¥Ã¥×100¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿Áí¹ç¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¢£2020¡¢2021Ç¯¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¤¥ó¥È¥í¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý
¥¤¥ó¥È¥íÊ¿¶ÑÉÃ¿ô¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢2020Ç¯¡¢2021Ç¯¤Î2Ç¯¤Ç°ìµ¤¤ËÊ¿¶ÑÉÃ¿ô¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ç1.7ÉÃÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¿¶ÑÉÃ¿ô¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë2.4ÉÃ²¼¤¬¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï0.8ÉÃ°ÊÆâ¤È²£¤Ð¤¤¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¼«½Í¤¬Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄ°¤ÊüÂê¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÆþ²ñ¼Ô¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Æâ¤Ç¶Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼¡¤Î¶Ê¤Ø¤ÈÈô¤Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤òÌµ¤¯¤·¡¢¤¹¤°¤Ë²ÎÀ¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¹½À®¤Î³Ú¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯´ÖJAPAN Charts TOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¶Ê¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥È¥í0ÉÃ¤Î¿ô¤òÇ¯ÅÙÊÌ¤Ë°ìÍ÷¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯´ÖJAPAN Charts TOP100¤Ï¡¢Ìó3³ä¤Î¶Ê¤¬¥¤¥ó¥È¥í0ÉÃ¶Ê¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ß¥»¥¹¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¥¤¥ó¥È¥í¤Ï25ÉÃ
¤³¤Î·ë²Ì¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤â¥¤¥ó¥È¥í¤¬Ìµ¤¤¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¸«²ò¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Mrs. GREEN APPLE ¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¡¢25ÉÃ¡£¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯4·î12Æü¤ÎÇÛ¿®¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é10½µ¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¡¢Ç¯´ÖJAPAN Charts TOP100¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Âè66²ó¡Øµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡ÈÀÄ½Õ¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¡É¡£±À°ì¤Ä¤Ê¤¤ÀÄ¶õ¤È¹â¹»µå»ù¤Î´À¤ÈÎÞ¤òÁÛÁü¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µÁ´³«¤Î¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¡Ê¥ê¥Õ¤È¤Ï¡¢Ã»¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¡Ë¤¬¶Á¤¯¥¤¥ó¥È¥í¤ÎÉÃ¿ô¤Ï25ÉÃ¡£
25ÉÃ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢·²¤òÈ´¤¤¤ÆÄ¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄ°¤ÊüÂê¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Î¥®¥¿¡¼¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¡¢¿·»þÂå¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡¢½é¡¹¤·¤µ¤È³èÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í20ÉÃ°Ê¾å¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë
¥¤¥ó¥È¥í¤¬Ìµ¤¤¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×°Ê³°¤Ë¡¢2018¡Á24Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Ç¯´ÖJAPAN Charts TOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬20ÉÃ°Ê¾å¤¢¤ë¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È
¡ö¿ûÅÄ¾Úö¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¡Ê2018Ç¯¡¦25ÉÃ¡Ë
¡öOfficial É¦ÃËdism¡ÖPretender¡×¡Ê2019Ç¯¡¦31ÉÃ¡Ë
¡öKing Gnu¡ÖÈô¹ÔÄú¡×¡Ê2019Ç¯¡¦26ÉÃ¡Ë
¡öback number¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê2021Ç¯¡¦29ÉÃ¡Ë
¡öAimer¡Ö»Ä¶Á»¶²Î¡×¡Ê2022Ç¯¡¦20ÉÃ¡Ë
¡ö10-FEET¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¡Ê2022Ç¯¡¦24ÉÃ¡Ë
¡ö¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÖÈþ¤·¤¤ÉÉ¡×¡Ê2022Ç¯¡¦20ÉÃ¡Ë
¡öÆ£°æÉ÷¡ÖËþ¤Á¤Æ¤æ¤¯¡×¡Ê2024Ç¯¡¦26ÉÃ¡Ë
¤Û¤ÜËèÇ¯¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬20ÉÃ°Ê¾å¤¢¤ë¶Ê¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÈÇòÈäÏª¶Ê¤Ë¸«¤ë¡È¥¤¥ó¥È¥í¡É¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬
¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥È¥í20ÉÃ°Ê¾å¤Î¶Ê¤âÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î¡È¥¤¥ó¥È¥í¡É·¹¸þ¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´ÖJAPAN Charts TOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2024Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Î¾§¶Ê¤ò¡¢¥¤¥ó¥È¥íÉÃ¿ô¤ÎÃ»¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
¡öOmoinotake¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¡Ê0ÉÃ¡Ë
¡öILLIT¡ÖMagnetic¡×¡Ê0ÉÃ¡Ë
¡öaiko¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¡Ê0ÉÃ¡Ë
¡öDa-iCE¡ÖI wonder¡×¡Ê0ÉÃ¡Ë
¡öCreepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡Ê2ÉÃ¡Ë
¡öÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¡Ê6ÉÃ¡Ë
¡ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¡Ê7ÉÃ¡Ë
¡ötuki.¡ÖÈÕ»Á²Î¡×¡Ê9ÉÃ¡Ë
¡öNumber_i¡ÖGOAT¡×¡Ê10ÉÃ¡Ë
¡öMrs.GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê25ÉÃ¡Ë
¡öÆ£°æÉ÷¡ÖËþ¤Á¤Æ¤æ¤¯¡×¡Ê26ÉÃ¡Ë
¥¤¥ó¥È¥í20ÉÃ°Ê¾å¤¬2ÁÈ¡¢¥¤¥ó¥È¥í0ÉÃ¤Ï4ÁÈ¡¢2¡Á10ÉÃ¤Î¡È¤Á¤ç¤¤Ã»¡É¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë5ÁÈ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤â2¡Á10ÉÃ¤Î¡È¤Á¤ç¤¤Ã»¡É¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»Ô¾ì¤ÏV»ú²óÉü
¡È¤Á¤ç¤¤Ã»¡É¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2019Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¹»ú²óÉü¤ò¿ë¤²¡¢2024Ç¯4·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ËÌó5000¿Í¼ýÍÆ¤Î¡Ö²£ÉÍBUNTAI¡×¡¢5·î¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ËÌó1Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Î¡ÖLaLa arena TOKYO-BAY¡Ê¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¡×¡¢2025Ç¯10·î3Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ËÆ±¤¸¤¯Ìó1Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡×¤¬³«¶È¤È¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Ã»¤¯¤Æ¤â1»þ´ÖÂæ¡¢Ä¹¤¤¤È3»þ´Ö°Ê¾å¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤¬¿ô¶Ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï1¶Ê¤À¤±¤¢¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Ä°¤¤¿¤¤¶Ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¼¡¤Ï»ä¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¶Ê¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç
¤½¤Î¼êË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¶Á¤«¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥È¥í0ÉÃ¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö1¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÓÃæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿°ìÂÎ´¶¤ò¡¢ÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤òÀÚ¤é¤º¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯±é½Ð¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡È¤Á¤ç¤¤Ã»¡É¥¤¥ó¥È¥í¡£Á°¤Î¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î2¡Á10ÉÃ¤Î´Ö¤ÇÎ®¤ì¤ë¡È¤Á¤ç¤¤Ã»¡É¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î¶Ê¤¬Íè¤¿¡ª¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìÂÎ´¶¤ò²¼¤²¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òË°¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ËþÂÅÙ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¼«½Í¤¬Í¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¶Ê¤òÀ¸¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
----------
Æ£ÅÄ ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë
¥¤¥ó¥È¥í¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¢¥é¥¸¥ªDJ
¥¤¥ó¥È¥í¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£3Ëü¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òºÇÃ»0.1ÉÃ¤ÇÅú¤¨¤ëÃË¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¤ä¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BAYFM¡Ø9¤Î²»¿è¡Ê¤ª¤ó¤¤¤¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ªDJ¡¢TOKYO FM¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡ªTOP10¡Ù¤Ç¤Ï¹½À®ºî²È¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¯¥¤¥ºÀìÌçÅ¹¡Ø¥½¡¼¥À¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡Ê½ÐÂê¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
----------
¡Ê¥¤¥ó¥È¥í¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¢¥é¥¸¥ªDJ Æ£ÅÄ ÂÀÏº¡Ë