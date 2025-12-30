年末にチーム編成を進める

ドジャースのエステウリー・ルイーズ外野手がトレードでマーリンズに移籍すると、29日（日本時間30日）に複数の米メディアが報じた。ドジャースには18歳のアドリアーノ・マレーロ投手が移るという。

ルイーズは2022年にパドレスでメジャーデビュー。アスレチックスへ移った2023年にブレークし、67盗塁で盗塁王のタイトルを獲得した。同年は132試合出場して打率.254、5本塁打、47打点をマークした。

しかし、翌2024年は29試合出場にとどまり、2025年3月末にメジャー出場前提の40人枠を外れて事実上の戦力外（DFA）に。4月上旬にドジャースへトレード加入していた。7月に昇格し、19試合に出場して打率.190、4盗塁だった。3Aでは2チームで計63盗塁を記録した。

獲得したマレーロは18歳の右腕で、今季はルーキーリーグで10試合に登板して防御率3.82、33イニングを投げて35奪三振を記録した。

ルイーズの放出により、埋まっていた40人枠には空きができる形に。今後、FAの大物選手を獲得するといった動きがあるかもしれない。（Full-Count編集部）