2025年12月、米国でジェフリー・エプスタイン元被告（故人）に関する関連資料、いわゆる「エプスタイン・ファイル」の一部が司法省によって公開され、大きな議論を呼び起こしている。その中には、女性の身体に英語のテキストが直接書き込まれた写真が含まれていた。

これが米メディアやSNSで波紋を広げている。

特に注目されたのは、文学作品からの一節──ウラジーミル・ナボコフの小説『ロリータ（Lolita）』からの引用と思われる文章が、女性の足や胸元などにインクの手書きで書き込まれている写真だ。

『ロリータ』は、性的搾取や心理的操作をテーマにした作品として評価が分かれる文学であり、中年男性が12歳の少女に執着するという内容から、20世紀文学史においても長く論争の対象となってきた。タイトルは俗語化し、「若い少女」「性的魅力を持つ未成熟な存在」を暗示する言葉として英語圏文化に浸透している。

その小説の一節が、未成年者を性的に搾取していたとされるエプスタイン元被告の邸宅にあった関連写真の中から現れた。米メディアが強い関心を示したのも無理はない。

問題となっている写真には、『ロリータ』冒頭部分の有名な一節が、女性の足、首、胸、腰、背中などに分割して書かれている。

"Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth."

「ロリータ、舌先が口蓋を三歩下って、三の位置で歯に軽く触れる、その感触。」

"She was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock."

「彼女は"ロー"、ただの"ロー"だった。朝、片方の靴下を履いて立つ身長4フィート10インチ（約147cm）。」

"She was Lola in slacks."

「彼女はスラックス姿のローラだった。」

"She was Dolly at school."

「彼女は学校ではドリーだった。」

これらの写真は、エプスタイン元被告の行動や性嗜好、そして彼の周辺で撮影された資料群の異様さに、新たな焦点を当てることになった。

ただし、写真の真正性、撮影日時、撮影状況、被写体の同意の有無については、資料に説明が付されていない。

写真の公開後、SNS上では即座に反応が広がった。

「creepy（不気味だ）」

「見た瞬間、吐き気がした」

「意味は分からないが、背後にあるものが不穏だ」

「この写真こそが、事件の闇を象徴している」

こうした感覚的な嫌悪は、写真の法的意味を超え、米国社会の心理に強く訴えかけている。

心理学者はどう見るか

専門家の間では、この写真が与える不気味さは、単に「不適切だから」ではないと指摘されている。心理学の専門家の一人はこう語る。

「人の身体、とくに女性の身体に文学作品の引用文を書くという行為は、身体を人格としてではなく、鑑賞や所有の対象、つまり"モノ"へと変換する行為です。心理学的には、これは objectification（客体化）や depersonalization（非人格化）の典型です。性的搾取の文脈では、この人格の剥奪が加害を正当化する第一段階になります」

さらに『ロリータ』という作品選択について、こう続ける。

「『ロリータ』は単なる恋愛小説ではありません。語り手が少女への性的欲望を、言語の美しさによって合理化し、詩化する物語です。心理学者の間では、加害者の内的独白を知的に洗練させたテキストと位置づけられることもあります。引用は、幼さや無垢さ、言葉によって包み込まれる性的支配を象徴的に重ね合わせています」

引用文が一文として完結せず、身体の各部位に分断されて書かれている点についても、次のように説明する。

「これは fragmentation（断片化）と呼ばれ、人格の統合を壊し、身体を部分の集合として扱う構造です。性的支配や暴力的関係で頻繁に見られます」

未成年者への性的搾取を直接示す証拠かどうかについては慎重な見方が必要だという。

「この写真単体が、未成年者への犯罪を直接証明するとは言えません。しかし心理的・象徴的には強く連結しています。未成年者搾取に特有の心理構造と、この写真の構造が、驚くほど一致しているのです。

これは性欲そのものではありません。支配欲と物語化の結合です。性的興奮、知的優越感、支配、秘密の共有を一体化させた行為なのです」

人々がこの写真に抱く嫌悪は、単なる道徳的反射ではない。それは、「越えてはならない線を、言葉と知性によって静かに越えている構造」を、直感的に感じ取っているからではないだろうか。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）