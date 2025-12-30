30歳・人気テニスプレイヤーの園田彩乃、美ボディあらわな“振り向きショット”に反響「美しい！」「すばらしいアスリート体型」
人気テニスプレイヤーの園田彩乃（30）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。美ボディあらわなビキニショットを公開した。
【写真】美ボディ大胆に！ビキニ姿の振り向きショットを披露した園田彩乃
園田は「来年はもっと背面バッキバキになってみせる」との文言とともに、写真を披露。ファンからは「すばらしいアスリート体型！」「美しい！」「最高の体！」などといった感想が相次いで寄せられている。
園田は、1995年10月6日生まれ、福岡県出身。JTAの最高ランキングは、シングルス80位・ダブルス56位。また、インスタグラムに水着姿を投稿するなどSNSでも積極的に発信を行っており、インスタグラムのフォロワーは10.3万人を誇る。11月には完全受注生産で30歳を記念して制作した、初のメモリアル写真集『彩−いろどり−』をリリースした。
